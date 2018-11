Górnik Zabrze. Strzelają prawie tylko Hiszpanie

Piłkarze Górnika zdobyli w tym sezonie 15 bramek. Aż dwanaście z nich jest dziełem trójki hiszpańskich piłkarzy kluby z Zabrza. Strach pomyśleć, gdyby w "górniczej" jedenastce nie było Igora Angulo, Dani Suareza czy Jesusa Jimeneza.

Zdjęcie Jesus Jimenez strzela gola dla Górnika /Andrzej Grygiel /PAP