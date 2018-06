Górnik Zabrze. Tomasz Loska trafi do Włoch? Trwają rozmowy

Dziś przygotowania do nowego sezonu rozpoczyna Górnik. Niewykluczone, że w nowym sezonie zabrzanie będą sobie musieli radzić bez swojego bramkarza numer 1 Tomasza Loski. Młodzieżowym reprezentantem Polski interesują się kluby na Półwyspie Apenińskim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Loska po 3-1 z Jagiellonią. Wideo INTERIA.TV

Kierunek z Ekstraklasy do Włoch jest w ostatnim czasie bardzo popularny. Krzysztof Piątek z Cracovii trafił przecież do Genoa CFC, a Arkadiusz Reca z Wisły Płock do Atalanty Bergamo. Oba kluby zarobiły na tych transferach po 4 miliony euro. Teraz kolejnym zawodnikiem, który może trafić do Serie A jest Loska. Piłkarz dalej ma wprawdzie ważny kontrakt z Górnikiem, ale jest zainteresowanie innych jego osobą. Mowa tutaj o klubach zagranicznych.



22-letni bramkarz przebojem półtora roku temu wywalczył sobie miejsc w wyjściowym składzie jedenastki z Zabrza. Wydatnie pomógł drużynie najpierw w wywalczeniu awansu do Ekstraklasy, a potem w zdobyciu czwartego miejsca, które dało "Górnikom" miejsce w europejskich pucharach, w których zagrają po 24 latach przerwy. Czy z Loską w składzie okaże się w najbliższych dniach.



W zakończonym niedawno sezonie wystąpił w 36 ligowych grach. Nie zagrał tylko we wiosennym spotkaniu z Sandecją Nowy Sącz, kiedy między słupkami zastąpił go Wojciech Pawłowski. W wielu grach pokazał się z bardzo dobrej strony, ratując kolegów z opresji. Szczególnie dobra w jego wykonaniu była pierwsza część rozgrywek. Komplementuje go sam Hubert Kostka, legenda polskiej piłki, który bramkarski fach zna przecież jak nikt.



Póki co Loska zaczyna przygotowania do sezonu z Górnikiem. Zespół prowadzony przez Marcina Brosza od razu wyjeżdża na zgrupowanie do Wodzisławia Śląskiego. Czwarty zespół Ekstraklasy będzie tam trenował na obiektach Gosław Sport Center. Obóz potrwa do 22 czerwca, a zakończy go spotkanie sparingowe z Fotbal Trzyniec. Przed pierwszymi meczami w I rundzie eliminacji Lig Europy (12 i 19 lipca) jedenastka z Zabrza zmierzy się jeszcze w grach kontrolnych z takimi rywalami, jak MFK Karvina, Hajduk Split, GKS Katowice i SFC Opava.



Reklama

zich