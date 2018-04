Górnik Zabrze - Wisła Płock w meczu 32. kolejki Ekstraklasy. Na żywo

Górnik Zabrze podejmuje Wisłę Płock w meczu 32. kolejki grupy mistrzowskiej Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkania z eurosport.interia.pl i oceniaj piłkarzy!

Zdjęcie Górnik w środę w dramatycznych okolicznościach pożegnał się z rozgrywkami o Puchar Polski /Bartłomiej Zborowski /PAP

Zobacz relację na żywo z meczu Górnik Zabrze - Wisła Płock!

Straty punktów przez Lecha Poznań, Jagiellonię Białystok i Legię Warszawa w poprzedniej kolejce niespodziewanie otworzyło szansę przed Wisłą i Górnikiem na włączenie się do walki o podium. Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli - płocczanie są na czwartym, a zabrzanie na piątym miejscu. Mają po tyle samo punktów - 50. Dlatego sobotnie spotkanie ma niebagatelne znaczenie. Kto z tej potyczki wyjdzie zwycięsko?



Zabrzanie przystąpią do tego pojedynku po dramatycznym półfinale Pucharu Polski z Legią. Podopieczni Marcina Brosza przegrali przy Łazienkowskiej 1-2, a drugiego gola stracili w 97. minucie. Zmęczenie może odgrywać rolę, ale rzesza kibiców na pewno będzie zagrzewać ich do walki.

