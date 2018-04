Jagiellonia - Górnik 1-2. Damian Kądzior: Podwójna satysfakcja

Już wydawało się, że po świetnym starcie i rewelacyjnej pierwszej części sezonu zawodnicy beniaminka z Zabrza spasowali, a seria kontuzji uniemożliwi im walkę o czołowe lokaty. Wygrany mecz w Białymstoku pokazał jednak, że ekipę trenera Marcina Brosza dalej stać na eksponowane miejsce na koniec sezonu.

Z "Jagą" na wyjeździe zabrzanie rozegrali jedno ze swoich najlepszych spotkań w ostatnim czasie. Z wyjątkiem niewielkich fragmentów zdominowali rywala i już do przerwy powinni byli prowadzić, ale sędzia Tomasz Kwiatkowski nie uznał, po weryfikacji VAR, prawidłowego gola zdobytego przez Rafała Kurzawę. W końcówce spotkania przypomniał o sobie Igor Angulo. Doświadczony napastnik, który na gola z gry czekał od listopada, od meczu z... Jagiellonią w Zabrzu, dwa razy trafił do siatki rywala. Ostatecznie Górnik wygrał 2-1 i ma już tylko cztery punkty straty do Jagiellonii i Legii, a doświadczony napastnik z Hiszpanii na swoim koncie ma już 22 ligowe trafienia i ponownie prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców.



Z wygranej w Białymstoku szczególności cieszył się Damian Kądzior. Wychowanek "Jagi", z którą w 2011 roku sięgnął po mistrzostwo Polski juniorów, nie zdołał się w rodzinnym mieście przebić do pierwszego zespołu. Teraz jest jednym z tych, który stanowi o sile 14-krotnego mistrza Polski.



- Wróciłem do domu do Białegostoku po dłuższym czasie i mogę czuć podwójną satysfakcję. Wygraliśmy i udało się w końcu przełamać. Teraz możemy się skupić na pucharowym meczu z Legią. Pojedziemy tam i damy z siebie maksa - mówi przed środowym rewanżowym meczem w 1/2 Pucharu Polski skrzydłowy Górnika.



W sobotnim meczu na trybunach dopingowała go rodzina, przyjaciele i znajomi. Po końcowym gwizdku Kądzior długo rozdawał autografy.



Z Białymstokiem dalej jest mocno związany, nie tylko z tego powodu, że mieszkają tam jego najbliżsi. Czekający na debiut w reprezentacji Polski piłkarz jest bowiem ambasadorem Akademii Piłki Nożnej Leśna, którą prowadzi jego ojciec Robert, zresztą sam były zawodnik "Jagi".



- Tata robi megarozwój, zatrudnia coraz więcej pracowników. Coraz więcej zgłasza się też chłopaków na treningi, organizowane są obozy. Ojciec poświęca się temu, jak może, a ja kibicuję mu w stu procentach. Kiedy mogę to ich odwiedzam czy trenuję z nimi - tłumaczy piłkarz Górnika.



