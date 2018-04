Legia - Górnik w PP. Marcin Brosz: Skupiamy się na sobie

Piłkarze Górnika Zabrze w środę zagrają w Warszawie z Legią w rewanżowym meczu półfinałowym Pucharu Polski. „Ligową porażką Legii i zmianą jej trenera się nie zajmujemy. Skupiamy się na swoich przygotowaniach” – powiedział trener zabrzan Marcin Brosz.

W pierwszym spotkaniu na własnym stadionie Górnik zremisował z Legią 1-1.

"Jedziemy do Warszawy po to, by wygrać. Zawsze tak podchodzimy do każdego meczu. Zdajemy sobie sprawę, że zagramy z aktualnym mistrzem Polski na jego boisku. Rywalizacja pucharowa trochę różni się od ligowej, trzeba brać pod uwagę różne scenariusze, także taki, że spotkanie nie skończy się po 90 minutach. Nie ulega wątpliwości, że chcąc awansować do finału musimy strzelić w środę bramkę" - ocenił Brosz.

W ostatniej ligowej kolejce Górnik wygrał w Białymstoku z Jagiellonią 2-1 po dwóch trafienia Igora Angulo, a Legia u siebie uległa Zagłębiu Lubin 0-1. Po tej porażce zwolniony został trener stołecznej drużyny Romeo Jozak. W środę w roli +pierwszego+ zadebiutuje dotychczasowy asystent, też Chorwat, Dean Klafurić.

"To niczego w naszych przygotowaniach nie zmienia" - zaznaczył szkoleniowiec Górnika.

Przyznał, że cieszy się z ostatnich trafień Angulo - który jest liderem klasyfikacji snajperskiej ekstraklasy - ale zauważył, że strzelone bramki rozkładają się w jego zespole na większą liczbę zawodników. Hiszpan miał świetną jesień, w tym roku długo czekał na kolejne gole.

"Najbardziej czekał na te bramki sam Igor, widać było na jego twarzy wielką satysfakcję z kolejnych zdobyczy. Strzelają też inni, nawet obrońcy. Przecież Mateusz Wieteska ma na koncie sześć goli. A dla nas i tak liczy się przede wszystkim wynik Górnika" - stwierdził Brosz.

Jego zdaniem na piękno piłki nożnej składa się jej nieprzewidywalność.

"Popatrzmy na wyniki niedawnych meczów w naszej lidze, w Europie. Niektórych nikt się nie spodziewał. Piłkarze dostarczają wielkich emocji i dlatego tyle ludzi przychodzi na stadiony" - podsumował Marcin Brosz.



