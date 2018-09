Piast Gliwice - Górnik Zabrze. Marcin Brosz: Kluczem jest nasz pomysł na mecz

Piłkarze Górnika Zabrze zagrają w sobotę w Gliwicach z Piastem w derbowym meczu Ekstraklasy. - Mamy inny sposób budowania zespołu, to będzie ciekawa konfrontacja, musimy narzucić swój styl gry – powiedział trener Górnika Marcin Brosz.

"Derby to zawsze dodatkowe emocje. Patrząc na tabelę i nasz ostatni mecz, czeka nas niełatwe zadanie. Dobrą wiadomością jest powrót do meczowej 18-tki po kontuzji Szymona Żurkowskiego" - dodał szkoleniowiec.

Po 9. kolejkach Piast (16 punktów) zajmuje szóste miejsce w tabeli, Górnik (8) jest dwunasty.

"Dla nas najważniejsze jest to, jak my będziemy przygotowani na to spotkanie. Kluczem jest nasz pomysł na mecz" - zaznaczył Brosz.

Poprzedni pojedynek tych drużyn, w Gliwicach, skończył się skandalem. Grupka miejscowych kibiców w 80. minucie, przy stanie 1-0, zniszczyła część ogrodzenia, kilku wbiegło na murawę. Interweniowali najpierw ochroniarze, potem policjanci. Po 38-minutowej przerwie zapadła decyzja o przerwaniu spotkania. Walczący wtedy o utrzymanie Piast stracił trzy punkty walkowerem.

"Nie patrzymy w przeszłość, dla nas liczy się to, co nas czeka" - skwitował Brosz, w przeszłości trener Piasta.

Asem atutowym zabrzan pozostaje 34-letni hiszpański napastnik Igor Angulo, w który w ciągu 25 miesięcy strzelił w 85 oficjalnych meczach Górnika 50 goli.

"Uzyskał stabilną formę. Od tego jest, żeby strzelał i żeby przy nim się rozwijali nasi młodzi zawodnicy. Po to go ściągaliśmy. Myślę, że po pozyskaniu niedawno Kamila Zapolnika (z GKS Tychy) ten duet będzie jeszcze silniejszy, a praca z przodu będzie podzielona na dwóch. Chcemy, krok po kroku, by odpowiedzialność rozłożyła się na cały zespół" - wyjaśnił trener.

Sam snajper przyznał, że gdyby ktoś dwa lata wcześniej powiedział o takim wyniku, uznałby go za szaleńca.

"Czuję się bardzo dobrze, to mój najlepszy okres w karierze. Jestem wciąż szybki, jednak... kiedyś byłem szybszy. Mam 34 lata, ale czuję się nadal młody" - stwierdził zawodnik.

Przyznał, że podczas treningów z młodszymi kolegami z Górnika czuje się czasem trochę jak nauczyciel.

"Oczywiście zawsze chętnie im pomagam. Na sezon nie mam jakiegoś własnego planu strzeleckiego. Chcę po prostu grać jak najlepiej" - zaznaczył.

W tym sezonie Angulo strzelił w lidze pięć z dziewięciu zdobytych przez zespół goli.

"Wiem, że derbowy mecz z Piastem jest ważny dla naszych kibiców. Dla nas też. Tyle, można w nim zdobyć trzy punkty, jak w każdym innym" - podkreślił Hiszpan.

Kapitan Górnika Szymon Matuszek przyznał, że w zabrzańskiej szatni temat derbów podnosi lekko ciśnienie.

"Młodszym ta dodatkowa adrenalina może przyjść dopiero przed samym spotkaniem. Każdy potrzebuje trzech punktów. Piastowi też ostatni mecz nie wyszedł (oba zespoły przegrały). Chcemy, aby nasze mecze były efektowne, widowiskowe. Składnikiem tego są gole. Tym przyciągniemy ludzi na stadiony i przed telewizory" - stwierdził.

Podkreślił, że ma nadzieję na normalny, prowadzony w sportowej atmosferze mecz, bez żadnych incydentów.



