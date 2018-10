Tomasz Wałdoch: Marzę o pracy pierwszego trenera Schalke 04

- Moim marzeniem jest, aby zostać trenerem piłkarzy Schalke 04 Gelsenkirchen. Znam jednak realia - powiedział w Zabrzu Tomasz Wałdoch, obecnie pracujący w niemieckim klubie jako asystent szkoleniowca drużyny U-23. Praca w Polsce nie jest dla niego priorytetem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Brosz: Wraca Górnik z zeszłego roku. Wideo Eurosport

74-krotny reprezentant Polski został przez kibiców Górnika Zabrze wybrany do klubowej galerii sław. Została ona odsłonięta w przerwie piątkowego meczu ekstraklasy piłkarskiej zabrzan z Lechem Poznań.

Reklama

- Gdybym był otwarty i bym się tym zainteresował, to powiem nieskromnie, oferty dla mnie by się znalazły (w Polsce). Mam jednak swoje priorytety. Jestem usatysfakcjonowany tym, co mam; tym, że jestem blisko rodziny. Ma ona Niemczech dobre warunki, a ja pracuję w wielkim klubie - powiedział zawodnik, który pierwsze kroki w piłce nożnej stawał w Stoczniowcu Gdańsk, ale jeszcze jako młody zawodnik przeniósł się do Górnika.

Przyznał, że teraz wydaje się mało realne, aby został szkoleniowcem pierwszej drużyny Schalke 04, ale "w piłce dziś jest tak, jutro inaczej. Szybko więc to może się zmienić z marzenia w cel” – dodał podczas konferencji prasowej były gracz Górnika Zabrze, VfL Bochum i zespołu z Gelsenkirchen.

Podkreślił, że bardzo się cieszy z wyróżnienia kibiców zespołu z Górnego Śląska, gdyż grając w Górniku nie zdołał odnieść wielkiego sukcesu: "Nie byłem mistrzem Polski, ani nie zdobyłem Pucharu Polski" - przypomniał.

Zdołał przyjechać w Niemiec na piątkową uroczystość, ale nie będzie mógł być obecny na zbliżających się spotkaniach piłkarskiej reprezentacji Polski, na Stadionie Śląskim w Chorzowie (z Portugalią i Włochami). Wspominał, że poznał obecnego selekcjonera "Biało-Czerwonych" Jerzego Brzęczka w 1985 lub 1986 roku, na zgrupowaniu drużyny narodowej U-15.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Miedź - Piast 2-2. Waldemar Fornalik po meczu. Wideo Eurosport

- Co prawda brakuje mu doświadczenia trenerskiego, ale nie to jest najważniejsze. Ważna jest charyzma, a zapewne władze PZPN w nim ją zauważyły. To była decyzja bardzo odważna. Wiem, że każdy selekcjoner jest pod ostrzałem, ale proszę: dajcie mu trochę czasu. Wydaje mi się, że to jest bardzo trafne posunięcie - powiedział Wałdoch.



Nie chciał oceniać poziomu jedenastki Górnika, gdyż - jak przyznał - w tym sezonie, nie miał jeszcze okazji oglądać w całości meczu zabrzan.

Zdjęcie Tomasz Waldoch / Imago