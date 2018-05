Zagłębie - Górnik. Mają zagrać ze swoim najlepszym strzelcem

Dziś po południu ważny mecz w Lubinie. Zagłębie podejmuje u siebie Górnika. Oba zespoły wciąż mają szansę na grę w europejskich pucharach. Zabrzanie zagrają już ze swoim najlepszym snajperem Igorem Angulo, który ostatnio miał problemy z kontuzjami.

34-letni napastnik nabawił się urazu barku w wygranym meczu z Jagiellonią w Białymstoku, który "Górnicy" wygrali 2-1, a Hiszpan sam dwa razy trafił do siatki rywala. Mimo kontuzji zagrał jeszcze w półfinałowym spotkaniu o Puchar Polski z Legią, ale potem nie był już w stanie pomóc drużynie i dwa ostatnie ligowe starcia z Wisłą Płock i Lechem Poznań zobaczył z trybun. Okazało się, że oprócz barku Angulo ma też kłopoty z mięśniem dwugłowym. I choć sztab medyczny zabrzan robił, co mógł, to piłkarz nie zdołał się wykurować na spotkanie z "Kolejorzem" przed tygodniem.



W ostatnich dniach doświadczony napastnik trenował już z drużyną i wszystko wskazuje na to, że dzisiaj wybiegnie na boisko na stadionie w Lubinie. - I noga i bark nie bolą, więc mogę się skupić na trenowaniu i na jak najlepszym przygotowaniu do najbliższego spotkania. Nic mi nie dolega, a trener mnie potrzebuje, dlatego z niecierpliwością czekam na niedzielny mecz. Wszystko jest już w porządku. Jeśli trener na mnie postawi, to na pewno dam z siebie tyle, ile potrafię - zapewnia Angulo.

W końcówce sezonu zabrzanie walczą o miejsce dające grę w europejskich pucharach, a Hiszpan o koronę króla strzelców Ekstraklasy. Na razie na swoim koncie ma 22 bramki i o jedno trafienie wyprzedza swojego rodaka Carlitosa oraz o dwa strzelającego ostatnio gola za golem Krzysztofa Piątka z Cracovii. Angulo - król strzelców pierwszoligowych rozgrywek z poprzedniego sezonu podkreśla jednak, że nie skupia się na indywidualnych celach, a na wyniku zespołu.



Po 33 kolejkach Górnik zajmuje piątą lokatę z 53 pkt. na koncie. Zagłębie ma o cztery punkty mniej. Początek meczu na stadionie w Lubinie o godzinie 15.30.



Michał Zichlarz



