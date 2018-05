Ekstraklasa. Ivan Runje z Jagiellonii będzie mógł zagrać z Legią

Stoper Jagiellonii Białystok Ivan Runje będzie mógł zagrać w niedzielnym meczu piłkarskiej ekstraklasy z Legią Warszawa - Komisja Ligi Ekstraklasy SA uwzględniła w środę protest klubu i anulowała Chorwatowi żółtą kartkę z meczu białostoczan z Wisłą Kraków.

Informację o decyzji Komisji Ligi Ekstraklasy SA podała w mediach społecznościowych wiceprezes Jagiellonii Białystok Agnieszka Syczewska. Anulowanie kartki Runje oznacza, że będzie on do dyspozycji sztabu szkoleniowego na niedzielny mecz z Legią.

Runje to podstawowy środkowy obrońca i wyróżniający się zawodnik Jagiellonii. W meczu z Wisłą Kraków zobaczył żółtą kartkę tuż przed końcem podstawowego czasu gry; sędzia Daniel Stefański uznał, iż doszło do celowego zagrania przez Runje piłki ręką.

Składając protest, Jagiellonia argumentowała, że doszło do tego w czasie wślizgu, a piłka trafiła najpierw w nogę, a następnie rzeczywiście w rękę, ale tę, na której Chorwat opierał się o ziemię i nie mógł uniknąć kontaktu z piłką. Decyzja Komisji Ligi oznacza, że z siedmioma żółtymi kartkami na koncie Runje będzie mógł przeciwko Legii zagrać. W tej sytuacji jedynym piłkarzem, który z powodu nadmiaru kartek nie wystąpi przeciwko aktualnemu mistrzowi Polski, jest Taras Romanczuk, który również w meczu z krakowianami otrzymał ósmą żółtą kartkę. Do gry wraca za to Piotr Wlazło, który po czterech żółtych kartkach w meczu z Wisłą pauzował.

Początek meczu - trzeciej w tabeli - Jagielloniii z liderującą w grupie mistrzowskiej Legią, w niedzielę o godz. 18 na stadionie miejskim w Białymstoku.

