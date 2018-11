Ireneusz Mamrot: Nowy trener dotarł mentalnie do piłkarzy Zagłębia

Wygrana w poniedziałkowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec pozwoli Jagielloni Białystok awansować na pozycję wicelidera Ekstraklasy. Gospodarze będą jednak wyjątkowo umotywowani, bo dążą do wydostania się ze strefy spadkowej. - Musimy zagrać bardzo mądrze i podejść do tego spotkania z pełną koncentracją – zauważył trener „Jagi” Ireneusz Mamrot. Relacja na żywo w Eurosporcie 1 od godziny 18:00.

- Rywale są na ostatnim miejscu w tabeli, ale to jest bardzo mylne, bo ostatnio zaczęli punktować, o czym przekonały się dwaj ostatni przeciwnicy Zagłębia. (...)

- Jedziemy do Sosnowca z jednym zamiarem – chcemy zdobyć trzy punkty. Wiadomo, że w tej lidze co tydzień można mówić to samo, bo nie ma tu praktycznie meczów, w których ktoś wygrywa różnicą czterech czy pięciu goli – dodał Mamrot.

Z nowym trenerem na ławce Zagłębie nie przegrało. W dwóch meczach pod wodzą Valdasa Ivanauskasa zdobyło cztery punkty, pokonując u siebie Miedź Legnica 3:1 i remisując w Krakowie z Wisłą 2:2.

- Nowy szkoleniowiec Zagłębia dotarł mentalnie do zawodników. (...) Zagłębie nieco zmieniło swój sposób gry. Nie będę wchodził w szczegóły, ale te dwa ostatnie spotkania pokazały, że ten zespół jest obecnie bardzo agresywny. Wcześniej grał nieco inaczej, ale dostał bodziec w postaci nowego trenera i zdobywanych punktów. Wiadomo, że to zawsze niesie do przodu. Od strony piłkarskiej wiemy, że nasz rywal ma duży atut w postaci szybkich i dynamicznych zawodników – zauważył trener Mamrot.

Czy piłkarze Ivanauskasa zdołają podtrzymać dobrą passę? Nie będzie o to łatwo. Jagiellonia w tym sezonie na wyjeździe jeszcze nie przegrała (trzy zwycięstwa i dwa remisy), tracąc z pięciu meczach zaledwie trzy bramki.

Spotkanie w Sosnowcu zaplanowano na godzinę 18:00. Pół godziny wcześniej rozpocznie się przedmeczowe studio w Eurosporcie 1.