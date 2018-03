Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia w meczu 28. kolejki Ekstraklasy NA ŻYWO

Jagiellonia Białystok podejmuje Arkę Gdynia w meczu 28. kolejki Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkania w eurosport.interia.pl i oceniaj piłkarzy.

Zdjęcie Zawodnik Jagiellonii Białystok Taras Romanczuk (L) i Luka Zarandia (P) z Arki Gdynia /Artur Reszko /PAP

Zobacz relację na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

"Jaga" chce się zrehabilitować za wysoką porażkę w Poznaniu z Lechem aż 1-5. Porażka sprawiła, że straty do podopiecznych Ireneusza Mamrota odrobiła Legia Warszawa. Do walki o tytuł wrócił też "Kolejorz". Wygląda na to, że pomiędzy tymi trzema zespołami rozstrzygnie się bój o mistrzowską koronę.



Arka walczy o awans do grupy mistrzowskiej. Przybliżyła się do tego celu po zwycięstwie nad Bruk-Betem Termalicą, ale to jeszcze za mało. O kolejne punkty w Białymstoku będzie jednak ciężko.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Ranking Ekstraklasy - sprawdź!