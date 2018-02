Jagiellonia Białystok. Bodvar Bodvarsson nowym obrońcą "Jagi"

Jagiellonia Białystok poinformowała w swoim serwisie internetowym, że pozyskała nowego obrońcę - Bodvara Bodvarssona. Jest pierwszym Islandczykiem w Lotto Ekstraklasie i reprezentantem swojego kraju.

Zdjęcie Bodvar Bodvarsson (z prawej) podczas meczu Islandii z Francją w el. Euro U-21 we wrześniu 2016 roku /AFP

22-letni obrońca, który ostatnio występował w islandzkim zespole FH Hafnarfjordur, w poniedziałek podpisał z Jagą trzyipółletni kontrakt.

Bodvarsson urodził się 9 kwietnia 1995 roku w Hafnarfjordur.



Jest wychowankiem miejscowego FH, z którym w latach 2015 i 2016 zdobywał mistrzostwo Islandii, a w 2017 roku także grał w eliminacjach Ligi Mistrzów i Ligi Europy. W tych drugich rozgrywkach, w dwumeczu IV rundy eliminacji z portugalską Bragą, zdołał nawet dwukrotnie trafić do siatki rywala, ale to nie pozwoliło Islandczykom awansować do fazy grupowej.

W lutym 2016 roku był wypożyczony na trzy miesiące do duńskiego FC Midtjylland, ale nie grał tam.

Ma za to na koncie cztery występy w reprezentacji swojego kraju i chce wywalczyć miejsce w drużynie Heimira Hallgrimssona na zbliżające się mistrzostwa świata w Rosji. Islandia zagra w grupie C z Argentyną, Chorwacją i Nigerią.