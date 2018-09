Jagiellonia Białystok - Cracovia 3-1. Kurdziel: W piłce nożnej liczy się skuteczność

- W piłce nożnej liczy się skuteczność. Na pewno stwarzaliśmy sytuacje, oddaliśmy szesnaście strzałów z czego niestety tylko trzy były celne, z czego dwa w jednej akcji, po której padła bramka - powiedział Grzegorz Kurdziel, drugi trener Cracovii. "Pasy" przegrały na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 1-3 w meczu ósmej kolejki Lotto Ekstraklasy.

Zdjęcie Cracovia (czarne stroje) niby grała dobrze z Jagiellonią, ale to rywal zainkasował trzy punkty /Artur Reszko /PAP/EPA Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok - Cracovia 3-1 w 8. kolejce Lotto Ekstraklasy

- Do momentu straty przez nas gola wydawało się, że cały mecz jest pod kontrolą. Oprócz stałych fragmentów gry Jagiellonia nie stworzyła żadnej groźnej sytuacji, natomiast my mieliśmy co najmniej dwie, w jednej zadecydował brak dogrania piłki, w drugiej uderzenie było niecelne. W kluczowych momentach Jagiellonia była skuteczna, dlatego dziś wynik spotkania jest dla niej korzystny - dodał.

Kurdziel prowadził w piątek zespół, ponieważ wciąż zawieszony jest Michał Probierz. Główny szkoleniowiec oglądał zespół z trybun i często rozmawiał przez telefon komórkowy.

Cracovia w tym sezonie wciąż więc pozostaje bez zwycięstwa. Tak słabo nie było jeszcze na starcie rozgrywek Ekstraklasy w XXI wieku...



- Wyszliśmy dzisiaj w ustawieniu z dwójką napastników i w pierwszej połowie było trochę widać, że brakowało nam zawodnika w środku. Były momenty, gdy dwójka środkowych pomocników - Martin Pospiszil i Bartek Kwiecień - grali nisko i Cracovia więcej operowała piłką i w mojej ocenie - nawet lepiej od nas grała. Po przerwie ta dwójka dużo lepiej się poruszała i ta połowa była w naszym wykonaniu na pewno dużo lepsza. Ważnym momentem była bramka "do szatni" Bartka Kwietnia, bo ona też troszeczkę uspokoiła zawodników i pewności siebie dodała drużynie - powiedział z kolei Irenuesz Mamrot, trener Jagiellonii.



- Druga połowa ułożyła się dla nas idealnie, bo bramki strzelaliśmy w trudnych dla przeciwnika momentach. Gol na 3-1 na pewno dał trochę wiary przeciwnikowi, bo dążył do końca do bramki kontaktowej, ale nieźle zagraliśmy w defensywie w tej drugiej połowie. Cieszą przede wszystkim trzy punkty i to, że strzeliliśmy też trzy bramki - dodał.