Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1-2 w 31. kolejce Ekstraklasy

Piłkarze Jagiellonii Białystok i Górnika Zabrze to, co najlepsze, trzymali na końcówkę spotkania. "Jaga" przegrała u siebie 1-2 i zmarnowała okazję na objęcie prowadzenia w tabeli Ekstraklasy. VAR dodatkowo anulował jeszcze jedną bramkę zabrzan.

Zdjęcie Zawodnik Jagiellonii Białystok Roman Bezjak (P) i Paweł Bochniewicz (L) z Górnika Zabrze /Artur Reszko /PAP

Po niespodziewanej porażce Lecha Poznań z Koroną Kielce, Jagiellonia miała okazję uciec prowadzącemu w tabeli "Kolejorzowi" na dwa punkty. Zabrzanie jednak nie dopuszczali gospodarzy do sytuacji bramkowych.

Najciekawszym momentem pierwszej połowy była... anulowana po wideoweryfikacji bramka dla Górnika. W 40. minucie Rafał Kurzawa płaskim strzałem z 16. metrów pokonał Mariusza Pawełka. Sędzia Tomasz Kwiatkowski po chwili zawahania uznał gola, ale do akcji wkroczył VAR. Przekonał on arbitra, że tuż przed uderzeniem Kurzawy Szymon Żurkowski faulował Ivana Runje.

W pierwszym fragmencie gry przeważali podopieczni Ireneusza Mamrota, ale brakowało im ostatniego podania albo ich dośrodkowania były zbyt mocne, a strzały z dystansu nieudane. W 19. minucie najbliżej zdobycia gola był Przemysław Frankowski, gdy piłka po jego strzale minęła bramkę o metr.

Po półgodzinie gry inicjatywę przejęła ekipa Marcina Brosza. Wreszcie piłkę mógł poczuć Pawełek, choć strzały gości najczęściej nie były groźne. Jedynie Żurkowski, w 45. minucie, zmusił bramkarza gospodarzy do większego wysiłku, gdy sprawdził go technicznym strzałem z dystansu w okienko. Pawełek sparował piłkę na róg. Do przerwy 0-0.

Trener "Jagi" szukał sposobów na poprawę gry i już w przerwie wymienił Martina Pospiszila na Karola Świderskiego. Ten ostatni już chwilę po wznowieniu gry zatrudnił Tomasza Loskę. Bramkarz Górnika z problemami odbił piłkę.

W 59. minucie, po błyskawicznej kontrze gospodarzy, Arvydas Novikovas wyłożył piłkę Świderskiemu, a ten został zablokowany ofiarną interwencją Żurkowskiego.

Fani na stadionie Jagiellonii liczyli, że ich pupile zdobędą zwycięską bramkę i wskoczą na fotel lidera. Tymczasem to Górnik wyprowadził w końcówce zabójcze ciosy.

Najpierw niezawodny asystent Kurzawa dośrodkował z lewej strony. Igor Angulo urwał się Rafałowi Grzybowi i zdecydował się na strzał zza pola karnego. Piłka odbiła się jeszcze od wracającego Grzyba i kompletnie zmyliła Pawełka.

Chwilę później szybkie wyjście gości zakończyło się podaniem Żurkowskiego w polu karnym do Angulo. Ten ostatni, na spokoju, zdobył 22. bramkę w sezonie Ekstraklasy.

Goście nie złożyli jednak broni. Kapitalnym strzałem lewą nogą przy słupku zaskoczył Loskę Świderski i zrobiło się 1-2. Na wyrównanie zabrakło czasu.

Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1-2 (0-0)

Bramki: 0-1 Igor Angulo (81.), 0-2 Igor Angulo (85.), 1-2 Karol Świderski (89.)

Żółte kartki: Jagiellonia - Bodvar Bodvarsson, Taras Romanczuk. Górnik - Adrian Gryszkiewicz.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów: 11 098.

Jagiellonia Białystok: Mariusz Pawełek - Jakub Wójcicki, Ivan Runje, Nemanja Mitrović, Bodvar Bodvarsson - Taras Romanczuk - Przemysław Frankowski, Bartosz Kwiecień (71. Rafał Grzyb), Martin Pospiszil (46. Karol Świderski), Arvydas Novikovas - Roman Bezjak (63. Cillian Sheridan).

Górnik Zabrze: Tomasz Loska - Mateusz Wieteska, Paweł Bochniewicz, Dani Suarez, Adrian Gryszkiewicz - Damian Kądzior (93. Adam Wolniewicz), Szymon Żurkowski, Szymon Matuszek, Daniel Liszka (58. Wojciech Hajda), Rafał Kurzawa - Igor Angulo.

