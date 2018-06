Jagiellonia Białystok. Kyle Lafferty na celowniku klubu

Według dziennika "The Scottisch Sun", na liście życzeń Jagiellonii Białystok znalazł się czołowy napastnik Irlandii Północnej Kyle Lafferty. Zawodnik jeszcze dwa lata temu był wyceniany na 5 mln euro.

- Wszystko, czego potrzebujemy, to zespołu złożonego z samych takich piłkarzy – śpiewali podczas ostatniego Euro we Francji kibice Irlandii Północnej, wskazując na swojego czołowego napastnika. To pokazuje jak bardzo Lafferty był przez nich ceniony. W tamtym momencie napastnik kosztował 5 mln euro.

Teraz jego cena spadła. Zawodnik ma 30 lat, gra w szkockiej drużynie Heart, jego umowa wygasa z końcem następnego sezonu i można go kupić za niecały milion euro.

Zdaniem "The Scottisch Sun" piłkarza chce mieć u siebie m.in. Jagiellonia Białystok. Dziennikarze jednak twierdzą, że na transfer mocno naciska również Apollon Limassol. W zespole wicemistrza Polski napastnik miałby zastąpić Cilliana Sheridana.

W karierze Lafferty grał m.in. w Glasgow Rangers, US Palermo i Norwich City. Ma na koncie 67 występów w kadrze narodowej Irlandii Północnej dla której strzelił 20 goli.



W 2016 roku wystąpił w mistrzostwach Europy. Jego zespół był w grupie m.in. z Polską.W 2009 roku strzelił gola Polakom w meczu eliminacji MŚ w Chorzowie.



Zdjęcie Kyle Lafferty / Getty Images