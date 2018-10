Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 1-1 w 13. kolejce Ekstraklasy

Po pełnym dramaturgii spotkaniu na szczycie Ekstraklasy Jagiellonia Białystok zremisowała z Legią Warszawa 1-1. Lider Ekstraklasy prowadził od 53. sekundy, a mistrzowie Polski wyrównali tuż przed końcem w kontrowersyjnych okolicznościach.

To był wymarzony początek dla Jagiellonii! Nie minęła minuta, a Przemysław Frankowski wywalczył rzut rożny, Guilherme dośrodkował, a Ivan Runje wygrał walkę w powietrzu i choć nie trafił piłki tak jak zamierzał, to odbiła się od jego barku i wpadła do siatki. Arkadiusz Malarz był bez szans.

Kapitalne otwarcie dodało animuszu miejscowym i w kolejnych minutach odważnie atakowali. W 7. minucie świetną okazję miał Świderski, ale został zablokowany. "Jaga" miała rzut rożny i niewiele zabrakło, a Runje skopiowałby wyczyn z początku meczu, lecz tym razem minimalnie spudłował.



Szybko zdobyty gol pozwolił Jagiellonii się cofnąć, kontrolować sytuację i wyprowadzać kontry. Były naprawdę groźne i skutecznie ostudziły zapał legionistów do frontalnego ataku. Warszawianom regularnie przytrafiały się straty piłki w środku i "Jaga" miała okazje, aby powiększyć zaliczkę. W 18. minucie wydawało się, że musi paść gol, ale Martin Pospiszil niecelnie podał i zmarnował okazję. Po chwili gości uratował Malarz broniąc strzał Arvydasa Novikovasa. W 30. minucie bliski zdobycia gola był Świderski, ale spudłował "główkując" po wrzutce Guilherme.

Legioniści rozgrywali atak pozycyjny, próbując przedrzeć się w pole karne rywali, ale w pierwszej połowie nie wypracowali stuprocentowej okazji. Najgroźniej pod bramką miejscowych było po strzałach Sebastiana Szymańskiego - w 36. minucie z wolnego (obronił Kelemen, choć piłka nie leciała w bramkę) i w 44. minucie (efektowny strzał, ale metr obok słupka).

Przerwa początkowo nie odmieniła obrazu gry. Legia długo nie mogła poważnie zagrozić Jagiellonii i to gospodarze pierwsi wypracowali okazję bramkową. W 62. minucie Burliga dośrodkował z prawego skrzydła, Świderski dostawił nogę, lecz mistrzów Polski uratował słupek.



Wejście na murawę Jose Kante i Michała Kucharczyka rozruszało ofensywę Legii i to właśnie oni wypracowali pierwszą stuprocentową okazję, ale Szymański spudłował z 11 metrów. Po chwili groźnie strzelił Nagy, ale obok słupka.

W 84. minucie z bliska główkował Kante, jednak za słabo uderzył piłkę i Kelemen ją złapał.

Dwie minuty przed końcem Runje i Nagy zderzyli się przed polem karnym Jagiellonii, a sędzia odgwizdał rzut wolny dla Legii. Martins huknął w poprzeczkę, a wprowadzony do gry sześć minut wcześniej Sandro Kulenović z bliska dobił piłkę do siatki!

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 1-1 (1-0)

Bramki:

1-0 Ivan Runje (1. głową)

1-1 Sandro Kulenović (88. głową)



Żółta kartka: Jagiellonia - Bartosz Kwiecień, Ivan Runje, Łukasz Burliga. Legia - Dominik Nagy, Mateusz Wieteska.



Sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola). Widzów: 16 862.

Jagiellonia Białystok: Marian Kelemen - Łukasz Burliga, Ivan Runje, Nemanja Mitrović, Guilherme Sitya - Bartosz Kwiecień, Taras Romanczuk, Martin Pospiszil (59. Marko Poletanović) - Przemysław Frankowski (90+3. Mateusz Machaj), Karol Świderski (72. Roman Bezjak), Arvydas Novikovas.



Legia Warszawa: Arkadiusz Malarz - Marko Veszović (82. Sandro Kulenović), Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska, Adam Hlouszek - Cafu, Andre Martins, Domagoj Antolić (46. Jose Kante) - Sebastian Szymański, Dominik Nagy - Carlitos (69. Michał Kucharczyk).

