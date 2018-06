Jagiellonia Białystok rozpoczęła przygotowania do sezonu

Część zespołu na badaniach medycznych, część na niezbyt ciężkim treningu na boisku w podbiałostockich Pogorzałkach - tak Jagiellonia Białystok rozpoczęła w czwartek przygotowania do nowego sezonu Lotto Ekstraklasy. W planie są dwa zgrupowania i siedem sparingów.

Zdjęcie Ireneusz Mamrot, trener Jagiellonii /Paweł Polecki /East News

Jak powiedział trener wicemistrzów kraju Ireneusz Mamrot, pierwsze trzy dni (czwartek-sobota) są wprowadzające do solidniejszej pracy, a od poniedziałku planowane są już dwa treningi dziennie.

20 czerwca Jagiellonia rozpocznie pierwszy obóz przygotowawczy; odbywać się on będzie w Kępie (Mazowieckie) i potrwa jedenaście dni. Zaplanowano tam trzy sparingi, m.in. z rumuńskim Viitorulem Constanca, z którym białostoczanie mierzyli się też (przegrali 0-2) w trakcie zimowego zgrupowania w Turcji.

Przed wyjazdem na kilkudniowe przygotowania do Gniewina (Pomorskie) białostoczanie zagrają jeszcze dwa mecze kontrolne; jednym z przeciwników będzie kolejny rumuński zespół CFR Cluj. W Gniewinie Jagiellonia będzie trenowała od 8 do 11 lipca, kontrolnie zagra tam z Chojniczanką i - znowu z rumuńskim przeciwnikiem - Dinamem Bukareszt.

Mamrot zadowolony jest z przeciwników w grach kontrolnych, zwraca uwagę na silnych rywali z Rumunii i Wisłę Płock. "Tych sparingów jest na pewno więcej niż zazwyczaj, ale mamy też większą liczbę zawodników, być może będziemy też kogoś testować, więc pod tym kątem chcieliśmy się zabezpieczyć. Pod koniec okresu przygotowawczego będzie mi z kolei zależało na tym, aby zawodnicy grali po 90 minut. Przy trzech czy czterech sparingach byłoby o to trudno" - powiedział trener Jagiellonii, cytowany w czwartek na oficjalnej stronie internetowej Jagiellonii.

Klub nie informuje na razie o poważniejszych zmianach kadrowych. Pierwszy transfer przed nowym sezonem, to 28-letni bramkarz Grzegorz Sandomierski, który po kilku latach gry za granicą i w innych klubach ekstraklasy, wraca do Białegostoku. Sandomierski podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia. Zajmie miejsce Mariusza Pawełka, z którym umowa wygasła z końcem czerwca i który przeszedł do pierwszoligowego GKS Katowice.

Nowy sezon Lotto Ekstraklasy zespół z Białegostoku zainauguruje 20 lipca, meczem na własnym stadionie z Lechią Gdańsk. Eliminacje do Ligi Europejskiej wicemistrzowie Polski rozpoczną od II rundy pod koniec lipca (rewanż na początku sierpnia).

Robert Fiłończuk