Jagiellonia Białystok. Rozpoczęła się budowa ośrodka treningowego

Rozpoczęła się budowa piłkarskiego ośrodka treningowego Jagiellonii Białystok. Docelowo będą tam trzy boiska, w tym jedno pod specjalnym zadaszeniem, oraz zaplecze z szatniami i administracją. Ośrodek będzie służył przede wszystkim młodzieżowym zespołom klubu.

Zdjęcie Arvydas Novikovas (z lewej) i Guilherme z Jagiellonii / Piotr Polak /PAP

W marcu 2017 roku SSA Jagiellonia Białystok wygrała przetarg na 30-letnią dzierżawę terenów w mieście, użytkowanych już wcześniej na cele sportowe. Chodzi o ponad 3,5-hektarową nieruchomość przy ul. Elewatorskiej na osiedlu Starosielce, gdzie w przeszłości działały miejscowe kluby sportowe Ognisko i Piast.

Obecnie to teren zaniedbany, wymagający poważnych nakładów finansowych, by ponownie mógł być użytkowany dla celów sportowych. Jagiellonia ma w planie stworzenie tam nowoczesnego ośrodka piłkarskiego, służącego przede wszystkim młodzieży. Klub ma obecnie kilkanaście takich grup, w sumie ok. 300 zawodników trenujących teraz w różnych miejscach.

Główny etap inwestycji to budowa w sumie trzech boisk. Nad jednym (ze sztuczną nawierzchnią) ma być zbudowane zadaszenie w formie tzw. hali pneumatycznej, która pozwalałaby trenować bez przeszkód w okresie zimowym. Dwa pozostałe będą miały nawierzchnię naturalną; jedna z nich będzie podgrzewana.

Jak poinformował klub, w środę wykonawca ruszył z pracami. Według umowy, budowa potrwa ok. 10 miesięcy; koszt całej inwestycji to 15 mln zł. W pierwszym etapie inwestycji wykonane będą rozbiórki istniejących budynków oraz stan surowy budynku szatniowo-administracyjnego, przełożona zostanie też linia energetyczna, by nie było kolizji z terenem, gdzie mają być boiska.

Prezes SSA Jagiellonia Cezary Kulesza podkreśla, że to dla klubu bardzo ważna inwestycja. "Jestem przekonany, że ośrodek, który powstanie przy ulicy Elewatorskiej, przyczyni się do dalszego rozwoju klubu. Wierzę, że zajęcia treningowe w takich warunkach jeszcze bardziej pomogą naszym zawodnikom w podnoszeniu ich umiejętności piłkarskich" - powiedział Kulesza, cytowany w komunikacie klubu.

Inwestycja została wpisana do wieloletniego planu inwestycji ważnych dla sportu, prowadzonego przez resort sportu i turystyki. Oznacza to, że Jagiellonia będzie mogła ubiegać się o jej dofinansowanie.

Robert Fiłończuk