Jagiellonia Białystok - Wisła Płock w meczu 30. kolejki. Na żywo

Jagiellonia Białystok podejmuje Wisłę Płock w meczu 30. kolejki Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkania w eurosport.interia.pl i oceniaj piłkarzy.

Zdjęcie W poprzedniej serii spotkań Jagiellonia przegrała z Zagłębiem Lubin / Maciej Kulczyński /PAP

Zobacz relację na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Wisła Płock!

Jagiellonia nie wykorzystała dużej szansy, żeby "odskoczyć" w tabeli Legii Warszawa. Podopieczni Ireneusza Mamrota zaliczyli wpadkę w Lubinie przegrywając z Zagłębiem 0-1. Potknięcie "Jagi" wykorzystał za to Lech Poznań, który zmniejszył stratę do lidera Ekstraklasy do dwóch punktów.



"Nafciarze" są pewni gry w grupie mistrzowskiej. W piątek kontrakt z klubem przedłużył trener Jerzy Brzęczek.

