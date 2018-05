Jagiellonia Białystok - Wisła Płock w meczu 37. kolejki Ekstraklasy. Na żywo

Jagiellonia Białystok podejmuje Wisłę Płock w meczu 37. kolejki grupy mistrzowskiej Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkania w eurosport.interia.pl i oceniaj piłkarzy!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia - Górnik 2-0. Dean Klafurić po meczu. Wideo TV Interia

Zobacz relację na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Wisła Płock!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Czy Jagiellonia osiągnie historyczny sukces i po raz pierwszy zdobędzie złoty medal mistrzostw Polski? Jest to jak najbardziej możliwe. Muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, "Jaga" musi wygrać z Wisłą Płock. Po drugie, podopieczni Ireneusza Mamrota muszą liczyć na to, że Lech pokona Legię. Wówczas zespoły będą miały po 67 "oczek". Przy równej ilości punktów o kolejności w tabeli decydują bezpośrednie spotkania, a w tym przypadku bilans ma lepszy "Jaga".



"Nafciarze" również mają o co się bić. Piłkarze Jerzego Brzęczka plasują się na czwartym miejscu gwarantującym występ w eliminacjach Ligi Europejskiej. Ewentualna wygrana w Białymstoku zapewni im osiągnięcie celu bez oglądania się na wynik spotkania w Zabrzu.

Wyniki i tabela grupy mistrzowskiej Ekstraklasy

Wyniki ostatniej serii spotkań i końcowa tabela grupy spadkowej Ekstraklasy

Zdjęcie Taras Romanczuk (z prawej) w meczu z Zagłębiem Lubin / Maciej Kulczyński / PAP