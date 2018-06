Jagiellonia Białystok. Wymiana murawy za 500 tys. zł

Pół miliona złotych będzie kosztować wymiana murawy na stadionie miejskim w Białymstoku, gdzie swoje mecze rozgrywają piłkarze Jagiellonii. Obecna murawa użytkowana jest od jedenastu lat. - To rekord świata - powiedział na konferencji prasowej dyrektor spółki "Stadion miejski" Adam Popławski.

Prace mają potrwać ok. dwóch tygodni, by trawa była gotowa na nowy sezon ekstraklasy.



Stadion miejski w Białymstoku znany jest w Ekstraklasie z dobrej jakości boiska piłkarskiego. Obecna murawa została położona w marcu 2007 roku, po zakończeniu instalowania podgrzewania tej murawy i od tego czasu nie była wymieniana. Przetrwała także budowę nowego stadionu, który kilka lat temu powstał w miejscu starego.



Jak przypominał w środę na konferencji prasowej prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, to na tej murawie Jagiellonia wywalczyła awans do Ekstraklasy, a potem osiągnęła swoje największe, jak dotąd, sukcesy ligowe (dwa wicemistrzostwa i trzecie miejsce) i grała swoje pierwsze mecze w europejskich pucharach (eliminacjach Ligi Europy).



Według fachowców, choć murawa stadionu w Białymstoku wciąż wygląda dobrze, to nie ma już odpowiednich właściwości, np. zdolności do szybkiej regeneracji. Dlatego podjęta została decyzja o jej wymianie, biorąc również pod uwagę fakt, że w związku z mistrzostwami świata w Rosji piłkarska Ekstraklasa skończyła sezon w maju, pierwszy mecz Jagiellonia rozegra w drugiej połowie lipca, a w eliminacjach Ligi Europy - pod koniec lipca lub na początku sierpnia.



- Jedenaście lat, to jest naprawdę rekord świata. Mówimy o murawie na obiekcie użytkowanym w najwyższej klasie rozgrywkowej, tu dwa razy zagrała też reprezentacja młodzieżowa - powiedział na konferencji prasowej dyrektor spółki "Stadion miejski" Adam Popławski.



Cała operacja wymiany potrwa ok. dwóch tygodni. Po zdjęciu warstwy trawy, zdjęta zostanie również część warstwy żyznej ziemi spod spodu, która zostanie uzupełniona nową, a na tę warstwę zostanie rozłożona trawa z rolki. Przewidywany koniec prac, to przełom czerwca i lipca. Pytany o to, ile powinna wytrzymać nowa trawa na stadionie miejskim zaznaczył, że wszystko zależy od stopnia wykorzystania. - Na pewno nie zakładamy, że za rok chcemy ją wymienić - dodał.



Popławski zwrócił przy tym uwagę, że liga jest coraz dłuższa, a trawa od października do kwietnia nie wegetuje. Pytany o wpływ zadaszenia nowego stadionu na kondycję murawy powiedział, że materiał, z którego wykonane jest to zadaszenie, przepuszcza światło. Ta część murawy, która jest jednak bardziej zacieniona, jest nieco inaczej pielęgnowana, ma być też specjalnie doświetlana sztucznym światłem.



17 czerwca na stadionie odbędzie się impreza pod hasłem "Pożegnanie z murawą". Głównym jej elementem będzie akcja charytatywna - zbiórka pieniędzy ze sprzedaży fragmentów murawy na operację serca i rehabilitację 14-letniej Wiktorii z Białegostoku. Do licytacji przeznaczonych będzie 10 większych fragmentów murawy stadionu (cena wywoławcza 100 zł), kolejnych 300 mniejszych w doniczkach będzie można dostać za datek wrzucony do skarbonki (sugerowana cena 20 zł).

Niedzielnemu wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik rodzinny na stadionie. Będzie można również zwiedzić obiekt, np. wejść do szatni zawodników czy obejrzeć galerię pamiątek przekazanych przez jednego z najbardziej znanych byłych piłkarzy Jagiellonii - Tomasza Frankowskiego.

Zdjęcie Stadion Jagiellonii Białystok / Paweł Polecki/REPORTER / East News