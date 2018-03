Jagiellonia Białystok - Żalgiris Wilno 2-4 w meczu sparingowym

W rozegranym w sobotę na stadionie miejskim w Białymstoku meczu kontrolnym, liderująca w piłkarskiej ekstraklasie Jagiellonia przegrała z Żalgirisem Wilno 2:4. Bramki dla białostoczan zdobyli: Jakub Wójcicki i Maciej Twarowski.

Jagiellonia rozegrała sparing z aktualnym wicemistrzem Litwy, korzystając z przerwy w rozgrywkach związanej z meczami reprezentacji.

Właśnie w związku z powołaniami trener Ireneusz Mamrot nie mógł jednak skorzystać z kilku podstawowych graczy: Przemysława Frankowskiego, Tarasa Romanczuka, Karola Świderskiego czy piłkarzy z zagranicy: Litwina Arvydasa Novikovasa oraz Słoweńców Romana Bezjaka i Nemanji Mitrovica; do tego kontuzję w meczu z Arką Gdynia odniósł Irlandczyk Cillian Sheridan.

W tej sytuacji szansę pokazania się sztabowi szkoleniowemu mieli zawodnicy walczący o stałe miejsce w składzie, m.in. - pozyskani w zimowej przerwie - słoweński skrzydłowy Dejan Lazarevic czy islandzki obrońca Bodvar Bodvarsson. Po kontuzji wrócił na boisko defensywny pomocnik Bartosz Kwiecień, który dobrze prezentował się w pierwszych meczach wiosennych rozgrywek.

Jeszcze przed meczem z Żalgirisem trener Jagiellonii mówił, że - w związku z brakiem w kadrze na to spotkanie nominalnego środkowego napastnika - będzie mógł spróbować innego ustawienia zespołu, a do tego przyjrzeć się zawodnikom, którzy grywali dotąd rzadziej.

"Każdy kij ma dwa końce, dlatego nie zwracam uwagi na to, czy obecnie mam większe braki w ofensywie, czy defensywie. Oczywiście lepiej byłoby mieć wszystkich do dyspozycji, w spokoju przepracować te dwa tygodnie. Z drugiej strony, taki występ w drużynie narodowej może dać dodatkowego kopa i zmotywować do jeszcze cięższej pracy" - powiedział trener lidera ekstraklasy o sytuacji kadrowej drużyny.

Najbliższy ligowy mecz Jagiellonia zagra 2 kwietnia na wyjeździe z KGHM Zagłębiem Lubin.





Jagiellonia Białystok - Żalgiris Wilno 2-4 (1-2)

Bramki: 0-1 Nyuiadzi (25.), 1-1 Wójcicki (40.), 1-2 Szimkovicz (44.), 1-3 Nyuiadzi (73.), 2-3 Twarowski (80.), 2-4 Antal (84. - z rzutu karnego)



Jagiellonia Białystok: 81. Mariusz Pawełek (46, 25. Marian Kelemen) - 8. Łukasz Burliga (46, 12. Guilherme), 14. Marek Wasiluk, 16. Guti, 19. Bodvar Bodvarsson - 10. Dejan Lazarević (74, 2. Szymon Łapiński), 95. Dawid Szymonowicz, 22. Rafał Grzyb, 26, Martin Pospiszil (46, 99. Bartosz Kwiecień; 75, 23. Piotr Wlazło), 23. Piotr Wlazło (64, 7. Maciej Twarowski) - 20. Jakub Wójcicki.



