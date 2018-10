Jagiellonia - Legia 1-1. Karol Świderski: To nam należał się faul

Karol Świderski był jedną z najjaśniejszych postaci ofensywnych poczynań Jagiellonii Białystok w zremisowanym w piątek meczu Ekstraklasy z Legią Warszawa 1-1. Podobnie jak trener Ireneusz Mamrot i inni koledzy z drużyny, 21-latek z Rawicza nie mógł pogodzić się z decyzją sędziego o przyznaniu rywalom rzutu wolnego, po którym zdołali oni doprowadzić do remisu w 89. minucie.

- W feralnej sytuacji to nam należał się faul. Tymczasem sędzia gwizdnął odwrotnie. Po chwili goście mieli rzut wolny, z którego strzelili gola. Szkoda, że w takich okolicznościach straciliśmy dwa punkty – powiedział mocno poirytowany Świderski.

W piątek młodzieżowy reprezentant Polski był jedynym napastnikiem Jagiellonii. Na trybunach usiadł kontuzjowany Cillian Sheridan, a mający mniejsze kłopoty ze zdrowiem Roman Bezjak zmienił Świderskiego w 72. minucie.

- My zawsze chcemy wygrywać. Za nami słabszy okres, ale poradziliśmy sobie z tym problemem. Dzisiaj graliśmy do końca i naprawdę niewiele zabrakło nam do pełni szczęścia. Samo spotkanie z Legią wyzwala w nas większe emocje. W końcu spotykają się dwie najlepsze drużyny ostatnich sezonów i każdy chce wygrać takie spotkanie. Dzisiaj niestety nie udało się nam tego zrealizować – przyznał "Świder".