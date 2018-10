Jagiellonia - Legia 1-1. Pretensje gospodarzy. Kwiecień: To jawne dymanie

Piłkarze Jagiellonii Białystok nie mogą się pogodzić z faktem, że w 89. minucie meczu stracili wygraną z Legią Warszawa (1-1). Bramka wyrównująca padła po kontrowersyjnym rzucie wolnym dla gości, podyktowanym przez sędziego Mariusza Złotka. Padły ostre słowa.

Liderująca w tabeli Jagiellonia prowadziła z Legią od pierwszej minuty, ale tuż przed końcem dała sobie wydrzeć punkty. Ivan Runje i Dominik Nagy zderzyli się przed polem karnym "Jagi". Arbiter uznał, że faulował piłkarz gospodarzy. Po chwili Sandro Kulenović uradował gości, trafiając do siatki po tym jak w poprzeczkę uderzył Andre Martins.

Piłkarze Jagiellonii mieli ogromne pretensje do sędziego o podyktowanie rzutu wolnego sprzed pola karnego. Po meczu krytykował tę decyzję także trener Ireneusz Mamrot.

- Może nie powinienem tak mówić, ale sytuacja z końcówki meczu to dla mnie jawne dymanie. Faulu nie było, a po rzucie wolnym pada bramka - grzmiał pomocnik gospodarzy Bartosz Kwiecień, cytowany na Legia.net.



- Póki co walczymy, ale w każdym meczu z Legią wygląda to tak, a nie inaczej. Gdy ciężko pracujemy przez cały mecz, fajnie wyglądamy taktycznie i tracimy prowadzenie w taki sposób, to wkurza. Na pewno nasza wina też była, będziemy mecz jaszcze analizować by więcej sytuacja się nie powtórzyła - dodał zawodnik "Jagi".

Do sytuacji odniósł się także trener Mamrot. - Na pewno mamy duże poczucie niedosytu, bo bramkę straciliśmy na dwie-trzy minuty przed końcem spotkania i nie ma co ukrywać, że była to duża kontrowersja - powiedział szkoleniowiec.

- W mojej ocenie i chyba nie tylko mojej, absolutnie nie było faulu w sytuacji, po której straciliśmy bramkę - dodał.

Na szczycie Ekstraklasy Jagiellonia wyprzedza Legię o punkt.

Zdjęcie Sędzia Mariusz Złotek w otoczeniu piłkarzy Jagiellonii / Łukasz Grochala / Newspix

WS