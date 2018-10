Jagiellonia - Śląsk 0-4. Ivan Runje: Katastrofa to zbyt łagodne słowo

Poniedziałkowy mecz kończący 10. kolejkę Ekstraklasy zakończył się wielką niespodzianką. Lider polskiej ligi Jagiellonia Białystok przegrała u siebie 0-4 (0-0) ze Śląskiem Wrocław, który w obecnym sezonie nie imponował formą. - Katastrofa to chyba zbyt łagodne słowo - powiedział po porażce obrońca "Jagi" Ivan Runje.

- W każdym sezonie zdarzał się nam jeden, dwa słabsze spotkania. Jestem w Białymstoku trzeci rok i nie przypominam sobie, abyśmy wcześniej rozegrali tak zły mecz, szczególnie w drugiej połowie. Przed przerwą potrafiliśmy trzymać rywala w ryzach i mieliśmy bezbramkowy remis. Niestety, zaraz po wznowieniu gry dostaliśmy dwie bramki i nie potrafiliśmy się po tym pozbierać. Później się otworzyliśmy, ale nie pokazaliśmy charakteru lidera i najlepszego zespołu w Polsce. Musimy szybko wynieść z tego odpowiednią naukę i po prostu zagrać lepiej w Kielcach. To będzie nasza najlepsza odpowiedź na to, co wydarzyło się w Białymstoku – powiedział Runje, cytowany przez oficjalną stronę białostockiego klubu.

Trener Ireneusz Mamrot najwięcej pretensji miał do swoich piłkarzy za ostatnie minuty, zarzucając im brak walki "o swoją godność".

- Nic nam nie wychodziło, ani atak, ani gra w obronie. Pierwszy celny strzał oddaliśmy w 89. minucie. Jak mam ocenić naszą postawę? Słowo katastrofa jest chyba zbyt delikatne. Trudno mi to opisać. Na szczęście straciliśmy "tylko" trzy punkty i możemy je szybko odrobić już za tydzień - zakończył chorwacki obrońca.

Mimo porażki, Jagiellonia wciąż jest na czele Ekstraklasy, choć drugi Piast Gliwice ma taką samą liczbę punktów (19).

