Jagiellonia - Wisła Płock 1-3. Ireneusz Mamrot: Nie każdy radzi sobie z presją

Jagiellonia Białystok przegrała w sobotę u siebie z Wisłą Płock 1-3 i w ostatniej kolejce zasadniczego sezonu Ekstraklasy pozwoliła wyprzedzić się Lechowi Poznań, co wiąże się z koniecznością gry z „Kolejorzem” w grupie mistrzowskiej na wyjeździe. – Uważam, że bardzo duży wpływ na wynik spotkania miały dwa stałe fragmenty gry – powiedział po meczu trener „Jagi” Ireneusz Mamrot.

- Nie możemy tak kryć w tak ważnym spotkaniu. Później Wisła się cofnęła, była dobrze zorganizowana, grała cały mecz z kontrataku. A my, oprócz tej dużej przewagi w posiadaniu piłki, tak naprawdę nie mieliśmy tylu sytuacji, co w poprzednich spotkaniach. Kolejna ważna rzecz to to, że przegrywamy 1-2 i dajemy sobie strzelić bramkę po kolejnym kontrataku. Przegraliśmy bardzo ważny mecz, ale przed nami siedem spotkań, w których na pewno nikt się nie podda i nikt nie spuści głowy. Będziemy ciężko pracować, żeby te wyniki były lepsze i do końca chcemy grać o jak najwyższe miejsce – podkreślił szkoleniowiec.

W sobotę wielką formą błysnął Arkadiusz Reca, który strzelił gole dla Wisły w 9. i 26. minucie. Gdy po kontaktowym trafieniu Martina Pospisila z 54. minuty wydawało się, że Jagiellonia jeszcze mocniej zabierze się za odrabianie strat, „Nafciarze” ukąsili po raz trzeci za sprawą Semira Stilicia.

- Zawsze ważny jest początek meczu i ta dekoncentracja przy stałych fragmentach, bo ten sam zawodnik strzelił nam dwie bramki. Dwa razy spóźniliśmy się z kryciem, a później było już walenie głową w mur. Mimo wszystko, gdzieś tam znaleźliśmy miejsce i strzeliliśmy bramkę, więc tym bardziej żałuję, że dosyć szybko padła bramka na 3-1, bo w tym momencie zeszło z drużyny powietrze. Niektórzy trochę za bardzo myślą o tym, o co chcemy grać, zamiast skupić się na pojedynczym meczu. Widocznie nie każdy radzi sobie z presją – zauważył Mamrot.

