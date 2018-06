Lotto Ekstraklasa: Mateusz Machaj piłkarzem Jagiellonii Białystok

Król strzelców Nice I ligi Mateusz Machaj został zawodnikiem Jagiellonii Białystok. Ofensywny pomocnik, występujący w poprzednim sezonie w Chrobrym Głogów, podpisał w poniedziałek z zespołem piłkarskiego wicemistrza Polski dwuletni kontrakt, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Koźmiński: Robert jest dużo szybszy. Wideo INTERIA.TV



28-letni Machaj w zespole z Głogowa spędził ostatnie 2,5 roku, do Jagiellonii przechodzi na zasadzie transferu definitywnego - poinformował białostocki klub. W zakończonym sezonie 1. ligi piłkarz zdobył szesnaście bramek i został królem strzelców w tej klasie rozgrywkowej.



Do Chrobrego Głogów Machaj trafił w 2010 roku, gdy zespół ten występował jeszcze w 3. lidze. Stamtąd przeszedł do Lechii Gdańsk, a potem do Śląska Wrocław. W przerwie zimowej sezonu 2015/16 ponownie zdecydował się na powrót do Chrobrego, grającego wtedy już w 1. lidze. To z tego zespołu zna go obecny trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot.



"Wszyscy wypowiadali się w samych superlatywach na temat miasta, klubu i infrastruktury. Jest tu też trener, którego znam doskonale, a on potrafi ze mnie wyciągnąć to, co najlepsze. Wierzę, że tym razem będzie podobnie, bo przyszedłem tutaj, aby się rozwijać. Mimo mojego wieku, chcę robić kolejne postępy, zrobić kolejny krok do przodu i pomóc Jagiellonii na tyle, na ile będę potrafił" - powiedział Machaj po podpisaniu kontraktu.



Jest on drugim nowym zawodnikiem pozyskanym przez Jagiellonię w wakacyjnej przerwie w rozgrywkach ekstraklasy. Wcześniej umowę z białostockim klubem podpisał bramkarz Grzegorz Sandomierski, który po rozwiązaniu umowy z Cracovią Kraków był wolnym zawodnikiem.



20 czerwca Jagiellonia rozpocznie pierwszy obóz przygotowawczy; odbywać się on będzie w Kępie (Mazowieckie) i potrwa jedenaście dni. Zaplanowano tam trzy sparingi, m.in. z rumuńskim Viitorulem Constanca, z którym białostoczanie mierzyli się też (przegrali 0:2) w trakcie zimowego zgrupowania w Turcji.



Przed wyjazdem na kilkudniowe przygotowania do Gniewina (Pomorskie) białostoczanie zagrają jeszcze dwa mecze kontrolne; jednym z przeciwników będzie kolejny rumuński zespół CFR Cluj. W Gniewinie Jagiellonia będzie trenowała od 8 do 11 lipca, kontrolnie zagra tam z Chojniczanką Chojnice i - znowu z rumuńskim przeciwnikiem - Dinamem Bukareszt.



Nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy zespół z Białegostoku zainauguruje 20 lipca, meczem na własnym stadionie z Lechią Gdańsk. Eliminacje do Ligi Europejskiej wicemistrzowie Polski rozpoczną od drugiej rundy pod koniec lipca (rewanż na początku sierpnia).