Zagłębie Lubin. Czarne chmury nad Mariuszem Lewandowskim

W meczu z Arką Gdynia piłkarze KGHM Zagłębia Lubin będą walczyli nie tylko o trzy punkty, ale być może też o posadę trenera Mariusza Lewandowskiego. "To dobry trener. Mocno się angażuje i wkłada wiele pracy, w to co robi" – powiedział Filip Jagiełło.

Tak gorącej atmosfery w Zagłębiu nie było od bardzo dawna. Pierwsze rysy pojawiły się po derbowym meczu z Miedzią Legnica, który lubinianie przegrali 0-2. Później podopieczni trenera Lewandowskiego pokonali w kolejnych derbach Śląsk Wrocław 4-0 i wydawało się, że wszystko wraca do normy. Ale wtedy nastąpiło tąpnięcie - najpierw kompromitująca porażka w Pucharze Polski z Huraganem Morąg 2-3, a następnie przegrany w kiepskim stylu na własnym stadionie pojedynek z Pogonią Szczecin 0-2.

Pomocnik lubinian Jagiełło przyznał, że w szatni doskonale zdają sobie sprawę, że dni trenera Lewandowskiego mogą być policzone.

"Czytamy gazety oraz to, co się ukazuje w internecie i wiemy, co się może wydarzyć. Wiem, że inni oceniają trenera Lewandowskiego inaczej, ale dla mnie to dobry trener. Mocno się angażuje i wkłada wiele pracy, w to co robi. Dla mnie zwolnienie go nie byłoby dobrym posunięciem. Szkoda byłoby tej pracy, którą włożył w drużynę. Dlatego chcemy z Arką w najbliższej kolejce pokazać, że porażki w pucharze i ta ostatnia z Pogonią, to tylko przypadek, chwilowy kryzys i wszystko zmierza w dobrą stronę" - dodał młodzieżowy reprezentant Polski.

Po porażce z Huraganem pojawiły się w mediach informacje, że włodarze klubu z Lubina postanowili ukarać finansowo piłkarzy i sztab szkoleniowy. Później na konferencji po spotkaniu z Pogonią trener Lewandowski stwierdził, że wydarzenia po wyprawie do Morąga rozbiły mentalnie jego zespół i stąd tak słaba postawa na boisku.

Jagiełło zgodził się, że był to jeden z najsłabszych występów Zagłębia w tym sezonie. "Równie słabo zaprezentowaliśmy się z Cracovią, ale wtedy udało się nie tylko nie przegrać, ale nawet wygrać. Długo i dokładnie przeanalizowaliśmy spotkanie z Pogonią i temat jest zamknięty. Teraz patrzymy do przodu i myślimy tylko o meczu z Arką. Możemy grać lepiej i udowodnimy to w Gdyni" - dodał.

Jakby trener Lewandowski miał mało kłopotów, to jeszcze dodatkowo w spotkaniu z Pogonią stracił na kilka tygodni Jakuba Maresa. Wcześniej więzadła zerwał Alan Czerwiński, który był jedną z najjaśniejszych postaci Zagłębia w tym sezonie.

Jagiełło zapowiedział, że mimo wszystko Zagłębie jest w stanie wygrać z Gdyni i to w dobrym stylu. "Znamy mocne i słabe strony Arki, ale koncentrujemy się na sobie. Przede wszystkim to my musimy zagrać dobry mecz. Jeżeli tak się stanie, to jestem przekonany, że wygramy. Do prowadzącej Jagiellonii tracimy tylko trzy punkty, a do końca sezonu jeszcze bardzo daleko" - dopowiedział.

Zagłębie po 10 kolejkach ma na koncie 16 punktów i zajmuje ósme miejsce. Arka ma 11 oczek i jest 10. Początek meczu Arka - Zagłębie w niedzielę o godz. 15.30.

