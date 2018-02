Zagłębie Lubin. Jakub Maresz nowym napastnikiem

Czeski napastnik, występujący do tej pory w słowackim Slovanie Bratysława Jakub Maresz, został nowym zawodnikiem KGHM Zagłębia Lubin. Podpisał kontrakt do końca czerwca 2019 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok, poinformował klub na stronie internetowej.

Zdjęcie Jakub Maresz (z lewej) jeszcze w barwach Mlady Boleslav /AFP

Maresz to jeden z najlepszych zawodników ligi słowackiej, drugi strzelec na półmetku jej rozgrywek



Jesienią Słowak wystąpił w 25 meczach we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich 16 goli. Na listę strzelców wpisywał się więc średnio co 123 minuty. Do tego dołożył jeszcze cztery asysty.

W poprzednich rozgrywkach był czołowym strzelcem ligi, jeszcze jako zawodnik Rużomberoka. Miał na koncie 14 trafień i tylko dwóch piłkarzy było od niego lepszych. Ponadto dołożył jedną bramkę w Pucharze Słowacji.



Ostatnie dwa sezony więc to imponujący wynik Maresza. 59 meczów, 31 goli i 8 asyst we wszystkich rozgrywkach.

Maresz to doświadczony napastnik, który w tym roku kończy 31 lat. Urodził się w Teplicach i to tam rozpoczynał swoją piłkarską karierę. Później reprezentował jeszcze barwy Mlady Boleslav, Dukli Praga czy Sparty Praga.

