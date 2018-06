Zagłębie Lubin już trenuje przed sezonem Lotto Ekstraklasy

Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu w ekstraklasie. Zespół trenera Mariusza Lewandowskiego w planach ma dwa obozy - w Prusimie i Gniewinie.

Na pierwsze zajęcia po urlopach piłkarze Zagłębia musieli się stawić w czwartek przed południem. Zanim wybiegli na boisko zostali przebadani i dopiero wyszli na murawę. Po południu podopieczni trenera Lewandowskiego mieli drugi trening, tym razem na siłowni. I tak będą wyglądały najbliższe dni - badania i testy przeplatane treningami na boisku.



Na zajęciach w czwartek pojawili się wszyscy zawodnicy poza wracającym z wypożyczenia z pierwszoligowego Stomilu Olsztyn Arturem Siemaszko, który dostał nieco dłuższy urlop, bo później zakończył sezon.



Na swoich obiektach lubinianie będą trenowali do 24 czerwca, kiedy wyjadą na pierwsze zgrupowanie do Prusimia. Wcześniej (22 czerwca) rozegrają sparing ze Śląskiem Wrocław i będzie to jeden z sześciu zaplanowanych meczów kontrolnych. Po powrocie z pierwszego obozu piłkarze zdążą właściwie tylko przepakować walizki i pojadą do Gniewina. Tam Zagłębie zmierzy się z Arką Gdynia i Dinamem Bukareszt.



Na razie nie ma nowych zawodników w Zagłębiu, a za to odeszli Jarosław Kubicki (Lechia Gdańsk) oraz Rafał Pietrzak (koniec wypożyczenia z Wisły Kraków) i Aleksandar Todorovski (koniec kontraktu).