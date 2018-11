Zagłębie Lubin - Korona Kielce 0-1 w 14. kolejce Ekstraklasy

Na trybunach pustki i kolejne rozczarowanie w Lubinie! Marna gra Zagłębia, mimo zmiany szkoleniowca, przyniosła porażkę 0-1 z Koroną Kielce w 14. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy.

Zmiana trenera w Zagłębiu nie przyciągnęła tłumów na stadion w Lubinie. Tymczasowy następca Mariusza Lewandowskiego Ben van Dael nie zrobił rewolucji ani w składzie, ani w grze "Miedziowych". A zwolniony Lewandowski oglądał mecz z trybun.

Szkoleniowiec gości Gino Lettieri przywrócił za to do gry Mateusza Możdżenia po zeszłotygodniowej absencji, ale dał mu pograć tylko do przerwy, mimo że był bardzo aktywny. Zadecydowała żółta kartka, którą Możdżeń złapał już w pierwszej połowie - przynajmniej w wersji oficjalnej. Współpraca między trenerem a piłkarzem wciąż nie przebiega wzorowo.

Zaczęło się od hymnu państwowego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, lecz później nie było już tak doniośle. Korona grała wysokim pressingiem, a licznym faulami już w strefie środkowej wybijała z głów gospodarzom myśli o zbliżeniu się choćby do pola karnego gości.

W pierwszym fragmencie gry groźniejsi byli kielczanie. W dziewiątej minucie Oliver Petrak sprawdził po raz pierwszy Dominika Hładuna. Pięć minut później Zlatko Janjić z rzutu wolnego minął mur, ale i bramkę Zagłębia. W 22. minucie bliski samobója był Patryk Tuszyński, gdy główkował w słupek własnej bramki. Pod bramką rywali nie było go dotąd w ogóle.

Dopiero po niespełna półgodzinie lubinianie przedostali się w pole karne Korony, ale Damjan Bohar uderzył za słabo, by zaskoczyć Matthiasa Hamrola.

W ostatnim kwadransie bardzo aktywny w zespole Korony był Możdżeń, który kilka razy próbował zaskoczyć Hładuna strzałami z dystansu, lecz brakowało mu precyzji. Bliski samobója był za to obrońca Zagłębia Lubomir Guldan, który główkował tuż nad poprzeczką własnej bramki.

Zdjęcie Bartłomiej Pawłowski (na biało) i Bartosz Rymaniak / Łukasz Skwiot / Newspix

Dużo fauli, mało gry - początek drugiej odsłony przypominał pierwsze minuty meczu. W 56. minucie Matej Puczko ruszył środkiem boiska na bramkę Zagłębia, ale uderzył w środek bramki i Hładun spokojnie obronił ten strzał.

Sporo ożywienia w grę Korony wniósł wprowadzony po przerwie Marcin Cebula. Po jednej z szarż środkiem pola wywalczył rzut wolny przed polem karnym "Miedziowych". Inny z rezerwowych Łukasz Kosakiewicz "kropnął" z wolnego, piłkę odbił Hładun, a nadbiegający Puczko bez namysłu wpakował ją do siatki.

Gospodarzom został kwadrans na zmianę wyniku, ale w starciu z Koroną byli kompletnie bezradni i zasłużenie przegrali.

Zagłębie Lubin - Korona Kielce 0-1 (0-0)

Bramka: 0-1 Matej Puczko (74.)

Żółte kartki - KGHM Zagłębie Lubin: Sasza Balić, Lubomir Guldan, Maciej Dąbrowski, Patryk Tuszyński, Mateusz Matras; Korona Kielce: Mateusz Możdżeń, Elia Soriano, Ivan Marquez, Marcin Cebula.

Sędzia: Paweł Raczkowski. Widzów: 3063.

Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Dawid Pakulski (73. Bartosz Kopacz), Maciej Dąbrowski, Lubomir Guldan, Sasza Balić - Damjan Bohar, Adam Matuszczyk (88. Mateusz Matras), Filip Jagiełło, Filip Starzyński, Bartłomiej Pawłowski (81. Władisław Sirotow) - Patryk Tuszyński.

Korona Kielce: Matthias Hamrol - Ivan Marquez, Adnan Kovaczević, Elhadji Pape Diaw - Bartosz Rymaniak, Matej Puczko (79. Piotr Malarczyk), Mateusz Możdżeń (46. Łukasz Kosakiewicz), Oliver Petrak, Zlatko Janjić (65. Marcin Cebula), Michael Gardawski - Elia Soriano.

WS

