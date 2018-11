Zagłębie Lubin - Korona Kielce w 14. kolejce Ekstraklasy. Na żywo

Zagłębie Lubin podejmuje Koronę Kielce w 14. kolejce Ekstraklasy. Dołącz do relacji na żywo i oceniaj piłkarzy!

"Miedziowi" zajmują miejsce w środku stawki w Ekstraklasie, ale dla władz klubu to za słaby wynik. W mijającym tygodniu posadę stracił trener Mariusz Lewandowski. Póki co zastąpił go Holender Ben van Dael, dotąd pracujący w Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie jako szef szkolenia.

Korona ma o dwa punkty więcej od Zagłębia i przed 14. kolejką zajmowała miejsce w górnej części tabeli.

