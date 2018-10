​Zagłębie Lubin. Mariusz Lewandowski wciąż trenerem, ale klub chce zatrudnić Adama Nawałkę

Zagłębie Lubin nie może wyjść z dołka, a z każdym meczem bez zwycięstwa słabnie pozycja trenera Mariusza Lewandowskiego. "Przegląd Sportowy" twierdzi, że szefowie klubu chcą zatrudnić Adama Nawałkę, ale były selekcjoner reprezentacji Polski na razie się nie zdecydował.

"Miedziowi" udanie rozpoczęli sezon pokonując mistrza Polski - Legię Warszawa i to na jej stadionie 3-1. Szybko jednak przyszło załamanie formy i od 14 września nie potrafili wygrać meczu w Ekstraklasie, a w Pucharze Polski skompromitowali się przegrywając z trzecioligowym Huraganem Morąg.



Od kilku tygodni mówi się o możliwej dymisji trenera Lewandowskiego, ale szefowie klubu zdecydowali się jedynie dołączyć do sztabu szkoleniowego 53-letniego Holendra - Bena van Daela. To ewidentnie tymczasowe rozwiązanie sugeruje, że zamierzają czekać na innego kandydata.

"Przegląd Sportowy" twierdzi, że chodzi o byłego selekcjonera reprezentacji Polski - Adama Nawałkę. Działacze Zagłębia mieli już się z nim skontaktować, ale Nawałka poprosił o powrócenie do tematu w późniejszym czasie. Może to sugerować, że jest zainteresowany przejęciem zespołu w przerwie zimowej tak, aby samemu przygotować drużynę do rundy wiosennej.



Nawałka był głównym faworytem do przejęcia Legii Warszawa po zakończeniu pracy z kadrą, ale odmówił.



Pracował już w Lubinie, lecz nie był to udany epizod w jego trenerskiej karierze. Opuścił klub już po dziesięciu kolejkach, a Zagłębie po meczach barażowych spadło z najwyższej klasy rozgrywkowej.



