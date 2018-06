Zagłębie Lubin. Michał Żewłakow dyrektorem sportowym

Decyzją zarządu Zagłębia Lubin SA nowym dyrektorem sportowym klubu został Michał Żewłakow, poinformowano na stronie internetowej. 42-letni były piłkarz między innymi Anderlechtu Bruksela, Olympiakosu Pireus i Legii Warszawa na stanowisku zastąpił Dariusza Motałę.

Michał Żewłakow to były reprezentant Polski. W swojej piłkarskiej karierze z orzełkiem na piersi rozegrał 102 mecze, w których zdobył trzy bramki. Występował dla wielu zagranicznych klubów - oprócz wspomnianych Anderlechtu i Olympiakosu, przez kilka lat stanowił o sile Polonii Warszawa, KSK Beveren oraz Excelsioru Mouscron. Na zakończenie kariery Żewłakow przeniósł się do Warszawy, gdzie grał dla miejscowej Legii.

W stołecznym klubie nowy dyrektor KGHM Zagłębia sprawował funkcję szefa skautów, a następnie dyrektora sportowego. W trakcie jego pracy "Wojskowi" zdobyli dwa mistrzostwa Polski i zagrali w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

"Jestem pewien, że udało nam się znaleźć właściwego specjalistę do sprawowania funkcji dyrektora sportowego w naszym klubie. Michał Żewłakow to profesjonalista, który odnosił sukcesy i nie boi się nowych wyzwań. Nowy dyrektor zdaje sobie sprawę z różnic w specyfice działania Zagłębia Lubin, w porównaniu do swojego poprzedniego klubu. Ponadto zaproponowana przez dyrektora wizja budowy Zagłębia Lubin jest spójna z oczekiwaniami klubu oraz właściciela, dlatego jestem pewien, że jego współpraca z zarządem, sztabem szkoleniowym i Akademią Piłkarską KGHM Zagłębie będzie układała się wzorowo" - powiedział po parafowaniu umowy Mateusz Dróżdż, prezes Zagłębia, cytowany przez stronę internetową.