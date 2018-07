Zagłębie Lubin. Vladislav Sirotov i Damjan Bohar podpisali kontrakty

Rosjanin Vladislav Sirotov i Słoweniec Damjan Bohar zostali nowymi graczami Zagłębia Lubin. Pierwszy z nich podpisał roczny kontrakt, drugi z nich związał się z "Miedziowymi" na trzy lata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gino Lettieri po meczu z Zagłębiem Lubin (0-2). Wideo INTERIA.TV

Sirotov to 26-letni rosyjski skrzydłowy. Piłkarz dotychczas był zawodnikiem Zenita St. Petersburg, ale większość kariery spędził na wypożyczeniach do mniejszych klubów.



Reklama

- To bardzo uzdolniony i stosunkowo młody skrzydłowy, który przechodzi do Lubina z bardzo silnego zespołu. Wierzymy, że w KGHM Zagłębiu znacznie się rozwinie i przyczyni się do sukcesów klubu w przyszłości - powiedział o nim dyrektor sportowy Zagłębia Michał Żewłakow.

Z kolei Bohar jest 26 letnim Słoweńcem i występuje na pozycji skrzydłowego.

Dotychczas był zawodnikiem słoweńskich NS Mura i NK Maribor. W minionym sezonie wystąpił w 21 spotkaniach ligowych, zdobył cztery bramki i zaliczył dwie asysty.

WG