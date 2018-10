​Korona Kielce - Cracovia w 13. kolejce Ekstraklasy. Zapowiedź meczu

Michał Probierz i Gino Lettieri - delikatnie mówiąc - nie darzą się sympatią. Wszystkie niejasności dziś na boisku wyjaśnią ich piłkarze. Mecz w Kielcach o godz. 15.30, relacja w Eurosport.Interia.

Probierz nie zwykł gryźć się w język, typem pokornego szkoleniowca nie jest też Lettieri. Z tej mieszanki niespełna rok temu wybuchł konflikt, który miał dwie odsłony.

W październiku 2017 r., w przerwie na mecze reprezentacji, Cracovia miała rozegrać sparing z Koroną Kielce. Został on jednak odwołany, z czego bardzo niezadowolony był Lettieri. - To nam pokrzyżowało szyki. Nie odwołuje się meczu trzy dni przed terminem, Cracovia mogła chociaż przysłać juniorów - pieklił się szkoleniowiec Korony.



Odpowiedział mu Probierz: - Wypowiedź trenera jest trochę niefortunna. Jego słowa, że powinniśmy przysłać juniorów... Zapomniał, że u nas juniorzy grają, większość była na zgrupowaniach reprezentacji. Nie było możliwości, by w 11 czy 12 ryzykować kolejnymi kontuzjami. Jest nam przykro, przeprosiliśmy, ale to nie było złośliwe - zapewniał szkoleniowiec.





Probierz docenił Letteriego

Wkrótce szkoleniowcy spięli się po raz drugi, gdy Probierz stwierdził, że dobre wyniki osiągane przez kielecką drużynę są zasługą... Macieja Bartoszka, poprzedniego trenera, który kilka miesięcy wcześniej rozstał się z klubem.



- To bezczelne. Pracujemy od sześciu miesięcy, a w wywiadach słyszymy, że to praca i zasługa innych trenerów. Czy zabolały mnie słowa Probierza? Nie ma to znaczenia. Sądzę, że brak w tej sprawie szacunku, respektu - podkreślał Lettieri.



Dziś szkoleniowcy spotkają się po raz kolejny, ale do meczu startują z zupełnie innych pozycji. Cracovia Probierza zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, a od dna odbiła się dopiero w poprzedniej kolejce. Za to Korona kolejny sezon spisuje się nadspodziewanie dobrze i z przeciętnym składem zajmuje siódmą pozycję. Docenia to także Probierz.



- To wybiegany zespół, która gra agresywnie, do tego mają stabilny skład. Widać, że u trenera Letteriego zrobili bardzo duży postęp i są bardzo agresywni. Nie jest więc tak, że nie doceniam pracy innych trenerów, bo rzeczywiście Korona stale prezentuje piłkę na dobrym poziomie - podkreśla szkoleniowiec Cracovii.



- Decydujące może być zaangażowanie, ale Kielcach przede wszystkim musimy być skuteczni i od samego początku bardzo skoncentrowani. Jeśli tam ma się nawet drobną sytuację, to trzeba ją wykorzystać - dodaje szkoleniowiec Cracovii.





Przepis Korony

Cracovii największe zagrożenie grozi ze strony Elia Soriano, który dla Korony zdobył pięć bramek. Dla porównania najlepszy strzelec Cracovii - Javi Hernandez - ma na koncie trzy trafienia. Soriano w starciu z Cracovią planuje jednak poprawić dorobek.



- Będą więcej pracował i więcej biegał po to, żeby zdobywać więcej goli. Jestem przekonany, że nasz zespół jest odpowiednio przygotowany na mecz z Cracovią, ale w Ekstraklasie każdy może wygrać z każdym. Trzeba się więc dobrze skoncentrować. Jeśli będziemy grać to, co trener od nas wymaga oraz każdy będzie walczył, to zwyciężymy - mówi Soriano na oficjalnej stronie klubu.



Po pauzie za żółte kartki do kadry Korony wracają Michał Gardawski i Bartosz Rymaniak, a do Cracovii Cornel Rapa. Michał Probierz nie może jednak skorzystać z Milana Dimuna (przeszedł operację łąkotki i będzie pauzował kilka tygodni) oraz Gerarda Olivy (trenuje indywidualnie po zerwaniu więzadeł).



Mecz Korona - Cracovia w niedzielę o godz. 15.30, relacja w Eurosport.Interia.



Zdjęcie Piłkarz Cracovii Javi Hernandez (P) i Kacper Michalski (L) z Górnika Zabrze / Jacek Bednarczyk /PAP