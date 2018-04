Korona Kielce - Jagiellonia Białystok w meczu 32. kolejki Ekstraklasy. Na żywo

Korona Kielce podejmuje Jagiellonię Białystok w meczu 32. kolejki grupy mistrzowskiej Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkania z eurosport.interia.pl i oceniaj piłkarzy!

Zdjęcie Przemysław Frankowski przy piłce / Piotr Polak /PAP

Zobacz relację na żywo z meczu Korona Kielce - Jagiellonia Białystok!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

W czwartek klub z Kielc poinformował, że trener Gino Lettieri przedłużył kontrakt. Włoch, który posiada również niemieckie obywatelstwo, związał się z Korona do czerwca 2020 roku. Stało się to tuż po przegranym dwumeczu z Arką Gdynia w półfinale Pucharu Polski.



Kielczanie mogą zatem skupić się na lidze, a że są groźnym rywalem nawet dla najlepszych, przekonał się o tym choćby Lech Poznań. "Jaga" musi zatem uważać. Ostatnio ekipie Ireneusza Mamrota nie wiedzie się najlepiej. Mimo to w dalszym ciągu Jagiellonia liczy się w walce o mistrzostwo Polski.

Wyniki, terminarz i tabela grupy mistrzowskiej Ekstraklasy

Wyniki, terminarz i tabela grupy spadkowej Ekstraklasy