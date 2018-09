Korona Kielce. Jakub Żubrowski: Pogoń jest niewygodnym rywalem

Zajmująca siódmą pozycję w tabeli Korona w niedzielę na wyjeździe zmierzy się z ostatnią w piłkarskiej ekstraklasie Pogonią. "Są niewygodnym rywalem, jednak do Szczecina jedziemy po zwycięstwo" - stwierdził pomocnik kieleckiego klubu Jakub Żubrowski.

"Dotychczasowe mecze pokazywały, że praktycznie wszystkim zespołom ciężko się grało z Pogonią. Mają mało punktów, ale żaden z tych meczów nie był przez nich przegrany zdecydowanie, nawet 0:3 z Zagłębiem Sosnowiec to tak naprawdę gdyby prześledzić tamto spotkanie, to Zagłębie miało bardzo dużo szczęścia" - ocenił pomocnik Korony.



Podczas dwutygodniowej przerwy w rozgrywkach kielczanie rozegrali sparing z pierwszoligową Stalą Mielec, w którym ulegli rywalom 1:4. "Ciężko potrenowaliśmy w tym pierwszym tygodniu na kadrę. Myślę, że swoje zadania dobrze wykonaliśmy na treningach, może ten sparing nie wyszedł do końca tak, jakbyśmy tego oczekiwali, ale to jest zawsze sparing" - zaznaczył Żubrowski.



Po siedmiu kolejkach Korona z dorobkiem 11 punktów zajmuje siódmą pozycję w lidze. Pogoń do tej pory zdobyła trzy punkty i zamyka tabelę. "To jest bardzo wyrównana, ciężka liga. Tutaj każdy może wygrać z każdym, dlatego nie ma większego znaczenia, które miejsce w tabeli zajmuje dana drużyna" - ocenił trener Korony Gino Lettieri.



Dodał, że w niedzielę w Szczecinie jego zespół czeka ciężkie spotkanie. "To jest zespół, który w ostatnich meczach prawie zawsze prowadził i choć spotkanie nie układało się do końca po ich myśli, to jednak czeka nas trudny mecz" - zaznaczył.



Lettieri zdradził, że w niedzielnym spotkaniu z Pogonią zabraknie kontuzjowanych Łukasza Kosakiewicza i Ivana Jukica. "Bardzo dobrze wystąpili w ostatnim meczu z Lechią, natomiast nic nam nie da, jeśli teraz zaczniemy za nimi płakać. Mamy zaufanie do tych piłkarzy, którzy są zdrowi i mogą wystąpić na tej pozycji" - podkreślił Włoch.



Do treningów po kontuzji wrócił Marcin Cebula, natomiast - jak stwierdził Lettieri - jego występ stoi pod znakiem zapytania.



"Kolano już nie boli, z tym jest dobrze. Pod względem fizycznym na pewno nie jestem gotowy do gry przez pełne 90 minut, ale myślę, że jestem w stanie pomóc drużynie" - powiedział Cebula.



Podkreślił, że w Szczecinie jego drużynie nigdy nie grało się łatwo, natomiast zespół jest w dobrej dyspozycji i liczy na zdobycie kompletu punktów. "Trener mówi, żebyśmy nie patrzyli na tabelę, bo wiadomo jak z tym jest. Jedziemy zrobić swoje i wywieźć trzy punkty" - zaznaczył piłkarz.



Do tej pory na najwyższym szczeblu rozgrywek Korona z Pogonią rozegrała 17 meczów. Lepszy bilans mają piłkarze ze Szczecina - siedem zwycięstw, siedem remisów i trzy porażki.



Niedzielny mecz Pogoni i Korony rozpocznie się w Szczecinie o godz. 15.30.