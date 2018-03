Korona Kielce - Lechia Gdańsk 1-0 w 29. kolejce Ekstraklasy

Korona Kielce zasłużenie pokonała Lechię Gdańsk 1-0, ale w drugiej połowie ekipa goście dali nadzieję na poprawę gry ich wciąż trenerowi Piotrowi Stokowcowi. Jedynego gola, po dynamicznej akcji Marcina Cebuli strzelił Goran Cvijanović.

Zdjęcie Marcin Cebula walczy z Joao Nunesem. / Piotr Polak /PAP

Kliknij, żeby zobaczyć zapis relacji na żywo z meczu

Reklama

Relacja na żywo dla urządzeń mobilnych

Dzięki tej wygranej Korona zapewniła sobie miejsce w pierwszej "ósemce" po podziale tabeli. Lechia, po wygranej Bruk-Betu Termaliki znalazła się w strefie spadkowej!



Największy dystans w meczu - 11,64 km pokonał Patryk Lipski z Lechii i to doskonale obrazuje, że Stokowiec nie może mieć pretensji o brak zaangażowania do większości piłkarzy. Jedyne, co musi martwić lechistów, to zero celnych strzałów w całym meczu.



Gospodarze od początku prezentowali się lepiej i szybko udokumentowali swoją przewagę.

W 18. minucie lewą stroną przedarł się Marcin Cebula i wyłożył piłkę do Gorana Cvijanovicia, a ten tylko dołożył nogę.

Korona mogła prowadzić wyżej, ale kielczanie nie wykorzystali rzutu karnego. Został on podyktowany, ponieważ po strzale Bartosza Rymaniaka piłka trafiła w rękę Flavia Paixao.

Do "jedenastki" podszedł Cvijanović, ale jego strzał obronił Duszan Kuciak. Sędzia Tomasz Kwiatkowski nakazał jednak powtórkę i ukarał bramkarza Lechii żółtą kartką. Na początku nie było wiadomo o co chodzi. Dopiero powtórki telewizyjne pokazały, że Słowak tuż przed strzałem wyszedł niewiele przed linię, ale według mnie arbiter wykazał się zbytnią drobiazgowością.

Do rzutu karnego ponownie podszedł Cvijanović, ale i druga próba okazała się nieskuteczna, tym raz Słoweniec przestrzelił, posyłając piłkę ponad poprzeczką.



Pierwszy mecz tych drużyn w bieżącym sezonie zakończył się kompromitującą porażką Lechii u siebie 0-5.

Po przerwie Lechia ożywiła się, zwłaszcza po wejściu Sławomira Peszki, którego rajd zatrzymał w polu karnym Bartosz Rymaniak.

Korona nadal częściej utrzymywała się przy piłce, grała bezpiecznie, z dala od własnej bramki. Na 2-0 powinien podwyższyć Zlatko Janjić, ale przegrał pojedynek z Duszanem Kuciakiem.







29. kolejka Lotto Ekstraklasy:

Korona Kielce - Lechia Gdańsk 1-0 (1-0)



Bramka:



1-0 Cvijanović (18. z podania Cebuli).



Żółte kartki: Radek Dejmek, Ken Kallaste, Jacek Kiełb oraz Flavio Paixao, Dusan Kuciak, Daniel Łukasik.

Sędziował Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).

Widzów: 7 788.

Paweł Pieprzyca, MiBi



Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Ranking Ekstraklasy - sprawdź!