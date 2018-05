Korona Kielce - Wisła Kraków i Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze w 34. kolejce Ekstraklasy. Na żywo

Korona Kielce podejmuje Wisłę Kraków, a Zagłębie Lubin gra u siebie z Górnikiem Zabrze w meczach 34. kolejki grupy mistrzowskiej Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkań w eurosport.interia.pl i oceniaj piłkarzy!

Pojedynek sąsiadów w tabeli. Korona zajmuje siódme, a Wisła ósme miejsce. Obie drużyny mają na koncie po 48 punktów. Ten zespół, który wygra w niedzielę w Kielcach, może jeszcze włączyć się do walki o czwartą lokatę. Jest to o tyle ważne, że powinno dać prawo gry w europejskich pucharach.



Trudno wskazać faworyta, bo zarówno Korona, jak i Wisła, grają ostatnio w kratkę. "Biała Gwiazda" przegrała z Legią, by tydzień później sprawić niespodziankę w Białymstoku i pokonać kandydata do mistrzostwa Jagiellonię. Kielczanie rozpoczęli rywalizację w grupie mistrzowskiej od sensacyjnego zwycięstwa z Lechem w Poznaniu. W następnych dwóch spotkaniach schodzili z boiska pokonani (z Jagiellonią i Legią).

Wyniki, terminarz i tabela grupy mistrzowskiej Ekstraklasy