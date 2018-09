Korona Kielce - Zagłębie Sosnowiec 3-1 w meczu 9. kolejki Lotto Ekstraklasy

Korona Kielce potrzebowała raptem trzech minut, by strzelić dwa gole i rozstrzygnąć pojedynek 9. kolejki Lotto Ekstraklasy z Zagłębiem Sosnowiec. Beniaminek odpowiedział tylko jednym trafieniem i miejscowi wygrali starcie 3-1 (0-0). Rzutu karnego dla Zagłębia nie wykorzystał w drugiej odsłonie meczu Tomasz Nowak.

Zagłębie Sosnowiec od początku sierpnia czekało na zwycięstwo w Lotto Ekstraklasie, w poniedziałek beniaminek zawitał do Kielc, by zmierzyć się z ekipą, która w dwóch ostatnich meczach w lidze zdobyła raptem punkt. Kibice czekali na twardy i ciekawy mecz, zwłaszcza że spotkały się dwie najostrzej grające ekipy w obecnych rozgrywkach.



Niestety pierwsza połowa była bardzo słaba, walka trwała głównie w środku pola, a piłkarze nie zachwycali kibiców swoimi zagraniami. Sporo było niedokładności, sporo błędów, a strzałów jak na lekarstwo. Dość wspomnieć, że przed przerwą oba zespoły oddały łącznie jeden celny - Vamara Sanogo kopnął piłkę w stronę bramki kielczan z pola karnego, ale zrobił to zbyt lekko i zbyt czytelnie, by cokolwiek ten strzał miał przynieść.



Jeszcze w samej końcówce pierwszej połowy przypadkiem powstała szansa dla kielczan, bo niewidoczny do tej pory Bartosz Rymaniak zgrał do boku, Matej Pućko podał w pole karne Zagłębia, ale tam nie trafił w piłkę Elia Soriano, który mógł otworzyć wynik. Bramka nie padła, a obie drużyny w poszukiwaniu natchnienia ruszyły do szatni.



Po zmianie stron obraz gry niewiele się zmienił, było sennie i taki stan rzeczy wyraźnie uśpił graczy z Sosnowca. Aż w 57. minucie Estończyk Ken Kallaste, który właśnie wszedł na murawę, dostał kapitalne podanie w poprzek boiska, urwał się defensywie rywali na lewej flance i płaskim strzałem otworzył wynik meczu. Nie minęły trzy minuty, a tym razem z prawej strony przyszło zagrożenie i zrobiło się 2-0. Tym razem Matej Pućko poszedł prawą flanką, nie dopadli do niego rywale, więc pewnym strzałem pokonał bramkarza Zagłębia i rozstrzygnął pojedynek.



Zagłębie miało swoją okazję kwadrans przed końcem, gdy po dryblingu Szymona Pawłowskiego rywale powalili go w swoim polu karnym, a sędzia zaraz wskazał na "wapno". Mogło być 1-2, ale Matthias Hamrol wyczuł intencje strzelca i obronił rzut karny. Tomasz Nowak uderzył z lewo, ale zbyt lekko, by piłka dostała się do bramki rywali. Zagłębie nie odpuszczało, aż w 80. minucie po rzucie rożnym bramkę kontaktową strzelił Piotr Polczak, który urwał się obrońcom Korony i wepchnął piłkę do bramki miejscowych.



Do końca meczu beniaminek atakował i szukał okazji na wyrównanie, ale Korona dobrze się broniła, a jeszcze w 95. minucie świetnie skontrowała i wynik po akcji oko w oko z Dawidem Kudłą ustalił Elia Soriano. Ekipa Gino Lettieriego pewnie dowiozła wygraną i zgarnęła trzy cenne punkty przed własną publicznością. Dzięki wygranej Korona Kielce awansowała na siódme miejsce w tabeli. Zagłębie Sosnowiec nadal plasuje się w strefie spadkowej Lotto Ekstraklasy, aktualnie jest piętnaste.



Korona Kielce - Zagłębie Sosnowiec 3-1 (0-0)

Bramki: Ken Kallaste (57), Matej Pućko (60), Elia Soriano (90) - Piotr Polczak (80)





Zdjęcie Korona Kielce - Zagłębie Sosnowiec / PAP/Piotr Polak / PAP