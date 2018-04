Rymaniak po 1-0 z Lechem. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bartosz Rymaniak z Korony po pokonaniu Lecha Poznań 1-0 w 31. kolejce Lotto Ekstraklasy: Rzut karny to nie jest jeszcze bramka. Zlatan (Alomerović) pokazał kilka razy przy tych stałych fragmentach, że potrafi je bronić. To była kluczowa interwencja, bo gdybyśmy stracili bramkę na 0-1, to nie wygralibyśmy tego spotkania. Takie jest moje zdanie.