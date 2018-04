Bartosz Rymaniak komentuje brak awansu Korony do finału Pucharu Polski. Wideo

- Do pewnego czasu nasza gra defensywna wyglądała szczelnie, potem to pękło i nasze marzenia prysły. Szkoda kibiców, bo oni marzyli o Narodowym. Daliśmy ciała, ale czasu już nie cofniemy - mówił zasmucony Bartosz Rymaniak, obrońca Korony po rewanżowej porażce 0-1 z Arką Gdynia w Pucharze Polski, na wagę awansu do finału.