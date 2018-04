Trener Lettieri po porażce 0-1 z Arką Gdynia w PP. Wideo

- Nie wiemy, czy pan patrzył na ten sam mecz, ale gdybyśmy zdobyli bramkę w 15. minucie, to my byśmy wygrali i awansowali do finału Pucharu Polski - polemizował z dziennikarzem trener Korony Kielce Gino Lettieri po odpadnięciu w półfinale Pucharu Polski w dwumeczu z Arką Gdynia.