Trener Lettieri tłumaczy swoją złość po pierwszym meczu z Arką. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Po pierwszym meczu, gdy zespół wygrał 2-1, przyszedłem zdenerwowany na konferencję prasową. Wszyscy zastanawiali się, co ten trener chce... Ale w pucharach jest taki system, że kiedy wygrywa się u siebie takim wynikiem, to wcale nie jest dobry wynik w kontekście rewanżu - mówił trener Korony Gino Lettieri po porażce w drugim meczu z Arką Gdynia 0-1, która zadecydowała o braku awansu kielczan do finału Pucharu Polski.