1 15

Wisła Sandomierz wyeliminowała Koronę Kielce z Pucharu Polski, wygrywając 3-2 w pierwszej rundzie. W 50. minucie, przy prowadzeniu Korony 2-1, mecz został przerwany ze względu na wtargnięcie kibiców Wisły na murawę. Do akcji musiała wkroczyć policja, by nie dopuścić do konfrontacji fanów obu ekip. Po ok. 30 minutach spotkanie zostało wznowione. Interwencja policji na stadionie w trakcie meczu Wisły Sandomierz z Koroną Kielce