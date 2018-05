Ekstraklasa. Walka o mistrzostwo Polski i europejskie puchary. Na żywo

Legia Warszawa czy Jagiellonia Białystok? Jedna z tych drużyn będzie mistrzem Polski. Stołeczny zespół toczy korespondencyjny pojedynek z "Jagą" o złoto. Legia gra w Poznaniu z Lechem, a Jagiellonia podejmuje Wisłę Płock. Śledź przebieg ostatniej serii spotkań grupy mistrzowskiej Ekstraklasy w eurosport.interia.pl i oceniaj piłkarzy!

Ostatnia seria spotkań zadecyduje o mistrzostwie, a także o tym, jakie zespoły będą nas reprezentować w europejskich pucharach. Emocji zatem nie powinni zabraknąć. Szczególnie dużą dawkę powinny dostarczyć pojedynki w Poznaniu i Białymstoku.



Sytuacja w boju o złoto jest jasna. Liderująca Legia ma trzy punkty przewagi nad Jagiellonią. Stołecznej drużynie wystarczy więc remis, żeby po raz trzeci z rzędu i trzynasty w historii świętować mistrzostwo Polski. Czy pozwoli na to "Kolejorz"?



Lech kiepsko spisuje się w grupie mistrzowskiej. Słabe wyniki i odpadnięcie z rywalizacji o koronę sprawiły, że z posadą pożegnał się trener Nenad Bjelica. Przed tygodniem w Krakowie, w meczu z Wisłą (1-1), "Kolejorza" prowadziło trio: Rafał Ulatowski, Jarosław Araszkiewicz i Tomasz Rząsa. Tak też będzie przeciwko Legii.



Dla "Kolejorza" pojedynek z Legią jest jak zwykle prestiżowy i gospodarze zapewne zrobią wszystko, żeby zwycięstwem osłodzić swoim kibicom brak mistrzostwa Polski.

Czy Jagiellonia osiągnie historyczny sukces i po raz pierwszy zdobędzie złoty medal mistrzostw Polski? Jest to jak najbardziej możliwe. Muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, "Jaga" musi wygrać z Wisłą Płock. Po drugie, podopieczni Ireneusza Mamrota muszą liczyć na to, że Lech pokona Legię. Wówczas zespoły będą miały po 67 "oczek". Przy równej ilości punktów o kolejności w tabeli decydują bezpośrednie spotkania, a w tym przypadku bilans ma lepszy "Jaga".



"Nafciarze" również mają o co się bić. Piłkarze Jerzego Brzęczka plasują się na czwartym miejscu gwarantującym występ w eliminacjach Ligi Europejskiej. Ewentualna wygrana w Białymstoku zapewni im osiągnięcie celu bez oglądania się na wyniki innych spotkań.

W Zabrzu grają zespoły, które mają jeszcze szansę na europejskie puchary. Nie wszystko jednak zależy od Górnika i Wisły Kraków, bo najbliżej eliminacji Ligi Europejskiej jest Wisła, ale ta z Płocka. Na korzystne wieści z Białegostoku będą zatem czekać na stadionie im. Ernesta Pohla.



Przed tygodniem ekipa Marcina Brosza przegrała z Legią 0-2. "Biała Gwiazda" natomiast zremisowała u siebie z Lechem 1-1, a bohaterem Wisły został Paweł Brożek, który strzelił gola w ostatniej akcji meczu.



"Najważniejszy mecz, podsumowanie całego sezonu" - powiedział trener Górnika Marcin Brosz.

Jedyne spotkanie w grupie mistrzowskiej, które nie ma żadnej stawki. Nie oznacza to, że kibice w Kielcach będą się nudzić. Gospodarze chcą zrehabilitować się za wysoką porażkę w Płocku z Wisłą (1-4).



"Miedziowi" w poprzedniej kolejce również przegrali, u siebie z Jagiellonią (1-2), i też mają coś do udowodnienia.



Ten pojedynek przesądzi o tym, która z tych drużyn zajmie ostatnie miejsce w grupie mistrzowskiej.

