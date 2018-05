Emir Dilaver opuścił Lecha Poznań, zagra w Zagrzebiu

Tylko sezon w polskiej Lotto Ekstraklasie spędził Emir Dilaver. Sprowadzony rok temu do Lecha Poznań poszedł za trenerem, który go ściągał i który na niego stawiał. Został już zaprezentowany jako nowy piłkarz Dinama Zagrzeb prowadzonego przez Nenada Bjelicę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nawałka i Iwan o Arłamowie. Wideo INTERIA.TV

W nowym klubie 27-letni Austriak z bośniackim paszportem złożył podpis pod czteroletnią umową. Na rozstaju dróg z „Kolejorzem” znalazł się w momencie, gdy w Poznaniu podziękowano Bjelicy za pełen zakrętów i pozbawiony trofeów okres jego w pracy w klubie.

Reklama

Dilaver nie chciał już grać w klubie z Inea Stadionu, co najbardziej dobitnie pokazał w przedostatnim meczu ligowego sezonu z Wisłą Kraków, gdy tymczasowy trener Rafała Ulatowski posadził go na ławce rezerwowych, aby nie wykartkował się z kończącego ligę spotkania z Legią Warszawa, lecz defensor i tak dostał żółtą kartkę w końcówce za oprotestowanie decyzji sędziego. Później prosił nawet klubowe władze o rozwiązanie umowy, lecz ostatecznie działaczom Lecha udało się go sprzedać do Dynama, które niedawno cieszyło się ze zdobycia podwójnej korony.

Środkowy obrońca był i, co pokazuje wtorkowy transfer, jest jednym z ulubieńców chorwackiego szkoleniowca. Pracował z nim już kilka lat temu w Austrii Wiedeń, gdy klub walczył w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Później drogi obu panów połączyły się w Poznaniu, teraz, już trzeci raz w ich karierach, dojdzie do tego w Zagrzebiu.

Według plotek chorwackich mediów Bjelica zasadza się także na poważniejsze postaci Ekstraklasy. Podobno jego nowy klub bardzo stara się o wyciągnięcie z Krakowa gwiazdy Wisły i króla strzelców ligi Carlitosa Lopeza.