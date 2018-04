Lech Poznań - Górnik Zabrze w meczu 30. kolejki. Na żywo

Lech Poznań podejmuje Górnika Zabrze w najciekawszym meczu 30. kolejki Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkania w eurosport.interia.pl i oceniaj piłkarzy.

Zdjęcie W poprzedniej kolejce Lech wygrał w Krakowie z Wisłą /Jacek Bednarczyk /PAP

Zobacz relację na żywo z meczu Lech Poznań - Górnik Zabrze!

"Kolejorz" ostatnio spisuje się rewelacyjnie. Podopieczni Nenada Bjelicy odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu i dzięki temu awansowali na drugie miejsce w tabeli. Lech traci do lidera Jagiellonii Białystok tylko dwa punkty. Dobra gra sprawiła, że zainteresowanie w Poznaniu znacznie wzrosło i na meczu z Górnikiem na trybunach zasiądzie ponad 30 tysięcy widzów.

Zabrzanie jeszcze mają szansę, żeby doskoczyć do czołówki, ale potrzebne im do tego zwycięstwo w starciu z Lechem. Nie będzie o to łatwo, bo "Kolejorz" jest na fali, a poza tym tym Górnik w tygodniu rozegrał mecz w półfinale Pucharu Polski z Legią (1-1).

