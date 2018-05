Lech Poznań. Ivan Djurdjević nowym trenerem "Kolejorza"

To koniec spekulacji na temat nowego szkoleniowca Lecha Poznań. Od sezonu 2018/2019 zostanie nim Ivan Djurdjević.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafał Ulatowski po mecz z Wisłą. Wideo INTERIA.TV

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Lech Poznań - Legia Warszawa!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Powierzenie tak odpowiedzialnej funkcji 41-letniemu Serbowi nie jest niespodzianką. Serb jako piłkarz bronił barw Kolejorza w latach 2007-2013. W niebieskiej koszulce zagrał 105 meczów we wszystkich rozgrywkach. Występował głównie na pozycji defensywnego pomocnika, ale mógł również być ustawiany na lewym boku, lub środku obrony. Po zakończeniu kariery został przy Bułgarskiej, a od 2015 roku objął funkcję trenera trzecioligowych rezerw. W sezonie 2016/2017 drugi zespół Lecha bił się o awans na szczebel centralny do ostatniej kolejki, lecz lepsza okazała się Gwardia Koszalin. W obecnych rozgrywkach zespół kierowany przez "Djukę" jest czwarty bez większych szans na promocję.



Obecnie były obrońca "Kolejorza" kończy kurs UEFA Pro - będzie miał więc wszystkie uprawnienia niezbędne do pracy w Ekstraklasie.

Często bardziej niż za umiejętności typowo piłkarskie serbski piłkarz był ceniony za waleczność. Dodatkowo był bardzo zżyty z kibicowską społecznością, pokazując to niejednokrotnie. Nie da się zaprzeczyć, że zna specyfikę Lecha i sam klub od podstaw. Posadę Serb obejmie od nowego sezonu. - Wiemy, że jest gotowy. Chcemy w Lechu jego silnego charakteru, nieustępliwości, waleczności i twardej ręki. Tego nam w tym roku zabrakło - mówi na klubowej stronie Lecha wiceprezes ds. sportowych Piotr Rutkowski.



- Czułem, że to nastąpi w trudnym momencie i przygotowałem się na to. Nie chodzi tylko o to, że ja świetnie znam ten klub - mówi Djurdjević. - Dziś mogę powiedzieć, że ja jestem stąd, Poznań to mój dom. Stąd jest moja żona, tu żyją moje dzieci i chodzą tu do przedszkola. Nie wyobrażam sobie tego, że po dwóch dniach, w razie czego spakuję się i wyjadę. To dla mnie wielka odpowiedzialność. Nie jeden raz mówiłem, że wiem jak ważny dla miasta i regionu jest Lech, że jego koszulka, z jego herbem, to nie 20 gram, a 20 kilogramów. Ten klub jest wielki i zasługuje na to, by za niego wskoczyć w ogień. I ja to zrobię - opowiadał na stronie Lecha.

W niedzielnym meczu z Legią, kończącym sezon, drużynę Lecha poprowadzi jeszcze tercet: Rafał Ulatowski - Tomasz Rząsa - Jarosław Araszkiewicz. W poniedziałek wrócą oni jednak do pracy w Akademii Lecha, a ich miejsce - formalnie w czerwcu - zajmie Djurdjević, który z Lechem II ma jeszcze przed sobą sześć spotkań w trzeciej lidze. Serb będzie trenerem Lecha przez kolejne dwa sezony.

Wyniki, terminarz i tabela grupy mistrzowskiej Ekstraklasy

Wyniki, terminarz i tabela grupy spadkowej Ekstraklasy

Zdjęcie Ivan Djurdjević / East News